Jubilados de ANSES pueden ahorrar hasta $25.000 en mayo 2026

Conocé las prestaciones, sus valores y fechas de acuerdo a los aumentos establecidos por la normativa vigente regida bajo el IPC.

La organización por terminación de documento permite ordenar la acreditación de pagos y reducir demoras administrativas durante las jornadas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente durante mayo un esquema de reintegros para jubilados y pensionados, que realicen compras con tarjeta de débito asociada al cobro de sus haberes. El programa incluye descuentos automáticos en comercios adheridos y permite recuperar parte del dinero gastado en productos de uso cotidiano.

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El beneficio alcanza a supermercados, farmacias, ópticas y locales de indumentaria distribuidos en distintas provincias del país. ANSES sostiene la red federal de descuentos con el objetivo de aliviar el impacto de los gastos mensuales sobre los ingresos de adultos mayores. El sistema permite obtener devoluciones automáticas, sin realizar trámites adicionales.

El mecanismo funciona sobre compras abonadas con la tarjeta donde cada titular percibe su jubilación o pensión . El ahorro se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de las 72 horas hábiles posteriores a cada operación.

ANSES además confirmó que el programa resulta compatible con el cobro del haber mínimo y el bono extraordinario de mayo. El organismo previsional mantendrá durante este mes el refuerzo de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El adicional complementa los haberes actualizados por movilidad previsional.

La actualización mensual de prestaciones sociales y previsionales alcanzó en mayo un incremento del 3,38%. El ajuste surge del mecanismo de movilidad basado en el Índice de Precios al Consumidor y aplica sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

ANSES computadora

Reintegro de ANSES para jubilados

ANSES estableció devoluciones que varían entre el 10% y el 20% según el rubro y el comercio adherido. El programa fija un tope mensual de hasta $25.000 por titular. El reintegro se acredita automáticamente luego de cada compra realizada con tarjeta de débito vinculada a la seguridad social. Los beneficiarios no necesitan inscripción previa para acceder al descuento.

El sistema contempla situaciones donde una persona percibe más de un beneficio previsional. Jubilados que cobran una jubilación y una pensión mínima pueden recibir reintegros sobre ambas cuentas. Los sectores con mayor cantidad de locales adheridos corresponden a rubros vinculados con productos esenciales. Farmacias y supermercados concentran buena parte de los descuentos disponibles en todo el país.

Los comercios incluidos dentro del programa pertenecen principalmente a estas categorías:

supermercados

farmacias

ópticas

locales de indumentaria

ANSES habilitó un mapa interactivo dentro de su sitio oficial para consultar negocios cercanos adheridos al sistema. Los usuarios pueden verificar allí los puntos de venta disponibles según ubicación. El organismo previsional promueve el uso de pagos bancarizados para reducir operaciones en efectivo entre adultos mayores. La modalidad también apunta a reforzar la seguridad en las transacciones cotidianas. Las entidades bancarias procesan los descuentos de manera automática sobre cada compra válida. ANSES recomienda conservar el ticket para controlar la correcta acreditación del reintegro correspondiente.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Monto de las jubilaciones en mayo 2026

Los valores actualizados para mayo quedaron definidos de la siguiente manera:

jubilación mínima: $393.174,10

jubilación mínima con bono: $463.174,10

pensión universal para el adulto mayor: $314.539,28

PUAM con bono: $384.539,28

pensiones no contributivas por invalidez y vejez: $275.221,87

pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

prestación para madres de siete hijos: $393.174,10

prestación para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

Las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste mensual previsto por movilidad. Los nuevos montos son los siguientes:

asignación universal por hijo: $141.286

AUH por discapacidad: $460.045

asignación familiar por hijo: $70.651

asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032

ANSES mantendrá la retención del 20% sobre la AUH hasta la presentación de la Libreta. Ese documento certifica asistencia escolar y controles sanitarios de menores incluidos en la prestación. La Tarjeta Alimentar conservará durante mayo los mismos valores vigentes desde 2024.

Los montos dependen de la cantidad de hijos a cargo:

un hijo: $72.250

dos hijos: $113.299

tres o más hijos: $149.425

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en mayo

ANSES modificó parte del calendario de pagos de mayo por la presencia de feriados nacionales. El cronograma mantiene la organización habitual según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas