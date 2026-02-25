Suba de la carne: advierten que el traslado a góndolas no terminó y prevén más aumentos hasta la próxima semana

Los representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica coincidieron en que ya se llegó a un "punto de equilibrio" entre la oferta y la demanda. La última parte del traslado a precios a las carnicerías debería darse la próxima semana, con incrementos de hasta $1.500 por corte.

El precio de la carne vacuna volverá a subir en las carnicerías la próxima semana, con aumentos de entre $1.000 y $1.500 por corte , adelantaron las cámaras empresarias del sector. Sin embargo, también aseguraron que para las próximas semanas no esperan que los traslados a precios tengan la misma intensidad a los vistos a partir de finales del año pasado y principios de este , debido a que el precio ya habría alcanzado un "punto de equilibrio" .

Consultado por Ámbito , el titular de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) , Leonardo Rafael , planteó que la suba parece haberse frenado esta semana: " Entre ayer y hoy creo que se encontró un techo , no siguió subiendo la hacienda , espero que esto siga así y que esto haga un piso como para saber dónde estamos parados".

El experto afirmó " que en el transcurso de esta semana ya se van a tener plasmado todos los valores en las carnicerías de los nuevos precios ". En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas —principal referencia para frigoríficos y carnicerías— registró avances cercanos al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno.

También adelantó que los valores oscilarán "según la carnicería, la calidad de carne, y el corte en sí, porque hay corte por temporada, que tiene más salidas que otros". Y ahondó: "Capaz ese corte de más salidas se le aumentará a $2.000, y un corte que tenga menos salida rondará los $800. Será entre $1.000 y $1.500 este último aumento .

De manera similar, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcia , adelantó que espera " una estabilización ya a partir de de la semana que viene ". Y relató a este medio: "Uno conversa con los distintos operadores, y ya estos precios se le hace complicado al carnicero, al matarife, al exportador ".

A eso le agregó que "la semana pasada fue absolutamente atípica", producto de los feriados por Carnaval y el paro general de la CGT. "Diría que en el sector de no tuvo mayor acatamiento, pero seguramente en lo que es transporte mucha gente no vendió y no cargó para no tener problemas", opinó.

Por ese motivo, se mostró confiado de que durante los próximos días "la presión de compra va a disminuir", debido a que "aunque la oferta sea escasa, si no hay oferente, el precio va a aflojar". Y comentó que "siempre cuando hay reconfiguración de precios, el mercado generalmente se sobregira".

A su turno, el analista agropecuario Javier Preciado sostuvo que lo que se vio "en estos últimos tres años es que el precio de la carne sube de forma escalonada y generalmente el verano", y agregó que "estamos en el pico de la suba y el mes que viene ya se debería estabilizar hasta el nuevo salto".

El incremento en los valores de la carne fue un elemento clave detrás de la fuerte suba de la inflación desde finales del año pasado, y que incluso obligó a varias consultoras a recalibrar sus excpectativas para el primer trimestre del año.

carne vacas campo

El problema estructural

De todas maneras, Urcia afirmó que "en el fondo" sí existe un problema estructural en la suba de la carne: "Tenés que crecer en el stock, y para que el stock tenga que crecer tenés que tener escasez de oferta, que va a ser la tónica de los próximos dos años".

Rafael llegó a una conclusión similar: "El campo retiene (la vaca), le mete más kilos, trata de apuntar a sus mercados y todo eso genera falta de oferta que, junto a una demanda del consumo sostenido, se traduce en este cambio de precios".

Por ese motivo, afirmó que "venderle más toneladas a Estados Unidos y abrir nuevos mercados hoy es poco factible porque no se tiene la mercadería" y añadió que "tenemos un problema que hace 50, 60 años que el stock ganadero sigue siendo el mismo. Hemos aumentado en cantidad de habitantes, la duplicamos desde esa fecha hasta ahora, y se han ampliado mucho los mercados".

En este sentido, Urcia argumentó que "lo más probable es que las exportaciones que se integraban con China ahora se integren con Estados Unidos", pero no que ocurra un traslado carne del mercado interno al externo en el corto plazo.

Esa retirada de la oferta en el mercado interno comenzó a ocurrir, según su opinión, a partir de diciembre porque "faltaba que hubiera precios ganaderos para incentivar a que la gente apueste a la producción ganadera, que las inversiones de afuera del sector lleguen al sector ganadero, pero se necesitan 2 o 3 años para empezar a aumentar la oferta".

De todas maneras, para Preciado el factor externo sí causó incidencia sobre la retirada de oferta: "La expectativa es alta porque tenemos el tema de la cuota con Estados Unidos, a ver si la abren, y el tema de la cuota con Unión Europea que se ampliaría también. La carne vacuna es un producto premium en todo el mundo".