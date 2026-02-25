Cazzu anunció el primer show en un estadio de su carrera: fecha, lugar y cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Como no podía ser de otra manera, el show parte de su tour "Latinaje", será en su Jujuy natal el 12 de septiembre.

Cazzu y un anuncio muy especial en su carrera.

Cazzu abrió el 2026 haciendo historia en los festivales de Jesús María y Cosquín, con shows especialmente diseñados para cada escenario, donde fusionó folklore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales, fue ovacionada por el público y recibió el poncho coscoíno como símbolo de reconocimiento dentro del circuito folklórico argentino. También tuvo un destacado momento en el reciente show de Bad Bunny en la Argentina.

Ahora Cazzu anunció uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en Jujuy en el "Estadio 23 de Agosto", como parte del Tour Latinaje 2026. El show será el día 12 de septiembre.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Cazzu en Jujuy Las entradas estarán disponibles a través de NorteTicket. La Preventa Macro Visa empezará el lunes 2 de marzo a las 12 hs y la venta general iniciará el martes 3 de marzo a las 12 hs.

image Con la fuerza escénica que la hace única y magnética, enaltecida por una puesta deslumbrante, Cazzu convirtió a “Latinaje” en mucho más que un espectáculo. Esta obra de arte, musical, poética y teatral es una experiencia que atraviesa de lleno todos los sentidos.

Con un reconocimiento global que explota las plataformas y llena cada sala de este gran tour, Cazzu se encuentra escribiendo uno de los capítulos más fuertes de su trayectoria. Camaleónica, poderosa y dueña de una voz que conquista todos los géneros que se propone, la jujeña rinde un extraordinario homenaje a la cultura latinoamericana.

Show de Cazzu en el Movistar Arena Este 28 de febrero podremos disfrutar de la quinta fecha en Buenos Aires en Movistar Arena. Multiplicando así la expectativa de miles de seguidores que quieren ser parte de este show imperdible. Las últimas entradas se pueden adquirir a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago. Con Tarjeta Naranja X tenés 15% off o 6 cuotas cero interés.

