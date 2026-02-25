Jorge Drexler confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "Taracá" + Seguir en









“Taracá”, será el decimoquinto disco de estudio del reconocido cantante y compositor uruguayo.

Drexler confirmó la fecha de estreno de su nuevo disco.

Tras anunciar su gira 2026, el artista uruguayo está de vuelta. Jorge Drexler, cantante y compositor, con una larga carrera vinculada a la música y las artes, confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, titulado “Taracá”, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.

"Taracá" llegará a todas las plataformas digitales el próximo 13 de marzo y estará compuesto por 11 canciones.

Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.

Gira de Jorge Drexler ARGENTINA 10/04/2026 – Mendoza – Arena Maipú

12/04/2026 – Córdoba – Quality Arena

17/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

18/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena CHILE 25/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

26/04/2026 – Santiago – Movistar Arena BRASIL 23/05/2026 – São Paulo – Espaço Unimed

29/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

30/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna URUGUAY 06/06/2026 – Montevideo – Antel Arena ESPAÑA 26/09/2026 – Madrid – Movistar Arena

16/10/2026 – Valencia – Roig Arena

31/10/2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi Info y entradas en jorgedrexler.com

