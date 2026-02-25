SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de febrero 2026 - 15:45

Jorge Drexler confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "Taracá"

“Taracá”, será el decimoquinto disco de estudio del reconocido cantante y compositor uruguayo.

Drexler confirmó la fecha de estreno de su nuevo disco.

Tras anunciar su gira 2026, el artista uruguayo está de vuelta. Jorge Drexler, cantante y compositor, con una larga carrera vinculada a la música y las artes, confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, titulado “Taracá”, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.

"Taracá" llegará a todas las plataformas digitales el próximo 13 de marzo y estará compuesto por 11 canciones.

Informate más
Primer adelanto de "Taracá"

“Toco madera” es la primera ventana al imaginario de su nuevo disco, grabado en su mayoría en Montevideo. Una canción enérgica y percusiva, sorprendente, y que pone al tambor en el centro de la canción, destacando el protagonismo y centralidad de la clave más conocida del candombe. La canción, escrita por Drexler y Carlos Casacuberta -sobre una idea de Tadu Vázquez- está producida por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el mismo Tadu Vázquez.

El artista presenta el juego de palabras entre las dos acepciones de “tocar madera”. Por un lado, el ritual de tocar madera, universalmente empleado para no tentar al destino. Además, en el candombe uruguayo, “tocar madera” se refiere a golpear la madera del tambor con el palo para marcar la clave rítmica.

Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.

Gira de Jorge Drexler

ARGENTINA

  • 10/04/2026 – Mendoza – Arena Maipú
  • 12/04/2026 – Córdoba – Quality Arena
  • 17/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena
  • 18/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

CHILE

  • 25/04/2026 – Santiago – Movistar Arena
  • 26/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

BRASIL

  • 23/05/2026 – São Paulo – Espaço Unimed
  • 29/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna
  • 30/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

URUGUAY

  • 06/06/2026 – Montevideo – Antel Arena

ESPAÑA

  • 26/09/2026 – Madrid – Movistar Arena
  • 16/10/2026 – Valencia – Roig Arena
  • 31/10/2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi

Info y entradas en jorgedrexler.com

