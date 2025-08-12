Suiza no descarta que Roger Federer o el presidente de la FIFA intervengan ante Donald Trump por los aranceles







El país busca aliviar el gravamen del 39% impuesto por Estados Unidos y no descarta una gestión informal de sus figuras más reconocidas.

Suiza analiza vías informales para revertir el arancel del 39% impuesto por Estados Unidos.

El gobierno de Suiza se mostró abierto a que personalidades como Roger Federer o Gianni Intantino intervengan para reducir el arancel del 39% que Estados Unidos aplicó a sus productos. Aunque la gestión formal con Washington está en manos del Ejecutivo, la presidenta Karin Keller- Sutter no ve inconveniente en que figuras públicas influyentes actúen de manera informal.

La propuesta surgió de algunos políticos suizos que sugirieron a Infantino, presidente de la FIFA, como posible mediador, recordando que el mandatario estadounidense Donald Trump asistió en julio a la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey. También se mencionó a Federer, aprovechando la afición de Trump por las celebridades. “Si personalidades que lo conocen tienen una conversación con él, no estamos en contra”, señaló Keller-Sutter a la emisora Tele Zueri.

infantino-trump-1906663 Donald Trump asistió en julio a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey. La presidenta aclaró que “no es una estrategia que podamos seguir oficialmente”, pero reconoció que cualquier contacto podría ser positivo. Añadió que las conversaciones con Estados Unidos continúan y que espera resultados en octubre, aunque advirtió que Suiza no pagará “ningún precio” para llegar a un acuerdo, después de que un pacto previo fuera rechazado por Trump en una llamada telefónica con las autoridades suizas el 31 de julio.

Un arancel sin precedentes El gravamen, que entró en vigor la semana pasada, es uno de los más altos impuestos por la administración Trump y causó sorpresa en el país europeo. El precedente de Sudáfrica en mayo, cuando su presidente Cyril Ramaphosa viajó a Washington con destacados golfistas para tratar de mejorar las relaciones comerciales, demuestra que las figuras deportivas pueden ser parte de estas gestiones, aunque los resultados no siempre sean inmediatos.

En Suiza confían en que la vía diplomática oficial logre una reducción del arancel, pero no cierran la puerta a un impulso extra de sus embajadores más carismáticos.