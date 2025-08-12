Donald Trump designó al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales







El presidente estadounidense anunció la nominación del economista jefe de la conservadora Heritage Foundation y crítico de la Reserva Federal.

Trump prometió “depurar” los organismos federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de E.J. Antoni, actual economista jefe de la organización conservadora The Heritage Foundation, para ocupar el cargo de comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). La designación se produce tras el cese, a comienzos de agosto, de la anterior titular, Erika McEntarfer.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Me complace anunciar que nomino al respetado economista Dr. E.J. Antoni como próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean honestas y precisas. Sé que hará un trabajo increíble. ¡Felicitaciones, E.J.!”, escribió Trump en su cuenta de TruthSocial.

Quién es E.J. Antoni Antoni es un defensor de la desregulación y un crítico abierto de la Reserva Federal. En los últimos años cuestionó la labor de la BLS, denunciando un presunto sesgo al alza en los informes iniciales de empleo y asegurando que “todos los datos pospandémicos han sido altamente problemáticos”. Según señaló recientemente, “solo la entrega constante de datos precisos y oportunos reconstruirá la confianza perdida en la oficina estadística”, y afirmó que existen métodos más eficientes para recopilar, procesar y difundir la información laboral.

Trump Antoni es un defensor de la desregulación y un crítico abierto de la Reserva Federal como Trump La destitución de McEntarfer, decidida por Trump el 1 de agosto, ocurrió apenas horas después de que la agencia publicara el informe de empleo de julio, que mostró una creación de puestos de trabajo muy por debajo de lo previsto y revisiones a la baja de los datos de mayo y junio. Estos ajustes alimentaron las críticas del mandatario sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales.

El nombramiento de Antoni se enmarca en un contexto político en el que Trump prometió “depurar” los organismos federales que, según él, han perdido credibilidad. De concretarse la designación, el nuevo comisionado tendrá bajo su responsabilidad la producción de los principales indicadores laborales del país, datos que son clave para la política económica, el mercado financiero y las decisiones de la Reserva Federal.