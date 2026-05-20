Suiza presentó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con la ausencia de Lucas Blondel

La selección de Suiza confirmó su lista oficial de 26 futbolistas para el Mundial 2026 , en una convocatoria en la que el entrenador Murat Yakin optó por sostener una base de experiencia internacional y dejó afuera al defensor Lucas Blondel, pese a haberlo considerado en etapas anteriores del proceso.

El cuerpo técnico decidió apostar por una estructura consolidada, con 17 jugadores que ya participaron en Qatar 2022 , priorizando continuidad y recorrido en competencias de alto nivel. Entre los referentes aparecen Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, quienes disputarán su cuarta Copa del Mundo, junto a Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria, todos con presencia en los últimos ciclos mundialistas.

La elección refuerza una línea de trabajo basada en la jerarquía y estabilidad del plantel , con el objetivo de sostener el rendimiento competitivo en un torneo de máxima exigencia.

La nómina también dejó afuera a Xherdan Shaqiri, histórico del seleccionado, quien no forma parte del equipo desde 2024 y representa el cierre de una etapa dentro del ciclo reciente. En paralelo, el entrenador incorporó ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista, marcando un recambio generacional progresivo dentro del plantel.

La ausencia de Lucas Blondel en Suiza

Lucas Blondel había formado parte del proceso de convocatorias del seleccionado suizo y llegó a disputar cuatro partidos amistosos con el equipo: el empate 1-1 ante Irlanda del Norte, la victoria 3-1 frente a Luxemburgo, el triunfo 4-2 contra México y la goleada 4-0 sobre Estados Unidos. El defensor de 29 años representa a la selección europea por su vínculo familiar, ya que su padre, Jean-Yves Blondel, nació en Rechy, una ciudad ubicada en el sur del país.

blondel suiza Lucas Blondel quedó fuera de la convocatoria final del seleccionado helvético

Pese a haber integrado el ciclo del entrenador Murat Yakin, no logró consolidarse en la lista definitiva de 26 futbolistas. Su ausencia se explica también por el recorrido de los últimos meses, ya que en el período en el que quedó relegado en Boca Juniors dejó de ser tenido en cuenta para Eliminatorias y amistosos. En marzo, pasó a préstamo a Huracán hasta diciembre, donde bajo la conducción de Diego Martínez (quien ya lo había dirigido en Boca y Tigre) volvió a tener continuidad como titular en el mediocampo, acumulando 11 partidos y dos goles en el club de Parque Patricios.

El camino en el Mundial 2026

El seleccionado helvético integrará el Grupo B del Mundial 2026, donde enfrentará a Qatar, Bosnia y Herzegovina y Canadá en una fase inicial que exigirá regularidad desde el arranque del torneo.