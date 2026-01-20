Inflación 2026: cuáles son las provincias más caras para llenar el changuito del supermercado

En diciembre de 2025, las familias argentinas necesitaron casi $900.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque los montos variaron ampliamente según la provincia. Asimismo, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por dos adultos y dos menores aumentó en promedio entre 1,3% y 3,9% en los distintos puntos del país.

Estos datos se desprenden de un informe de la consultora Analytica, cuyo estudio denominado "El Changuito Federal" calculó cuánto cuesta abastecerse en cada provincia utilizando una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas .

La misma fue diseñada de forma que refleje una compra mensual típica por parte de este grupo y, para garantizar la comparabilidad entre provincias, la firma incluyó en todos los casos productos idénticos en marca y presentación para medir el impacto real del costo de vida en cada jurisdicción.

El sur se volvió la región más cara del país. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $890.350 , seguida por Chubut ( $876.576 ), Río Negro ( $863.809 ), Tierra del Fuego ( $860.986 ) y Neuquén ( $840.602 ). Esto se lo atribuyó al costo de vida, ya que la Patagonia ostenta los salarios más elevados.

“Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,6%”, explicaron los analistas.

En el otro extremo, los changuitos de menor costo son los de Formosa ($ 783.302), el conurbano bonaerense ($ 795.370) y CABA ($ 796.000). En ese sentido, la brecha entre Santa Cruz y Formosa supera los $ 100.000. En ese sentido, el relevamiento advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos, tal como es el caso del Noreste Argentino (NEA). Sin embargo, allí el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado.

Creció cerca del 30% la compra de consumidores particulares en supermercados mayoristas

Qué provincias aumentaron más y qué precios se encarecieron

Al comparar los valores de la canasta respecto del informe de noviembre, Analytica subraya que los mayores aumentos absolutos se dieron en:

Misiones ($46.037).

San Juan ($40.688).

Santa Cruz ($39.218).

Por otro lado, las provincias con los menores aumentos fueron en

Catamarca ($20.294).

Córdoba ($18.318).

Formosa ($4.323).

En términos porcentuales, San Juan registró la suba más alta con 3,9%, mientras que lo siguieron Salta (3,7%) y el interior de Buenos Aires (3,5%). El estudio también reveló que ocho de las 24 jurisdicciones percibieron aumentos por encima del IPC general del periodo en estudio, que fue del 2,8%. Corrientes (3,3%), San Luis (3,1%), Catamarca (3,1%), Jujuy (3%) y La Rioja (3%) tuvieron por variaciones superiores a la inflación de diciembre.

Dentro de la canasta, el producto que más aumentó fue el rubro Carnes, con incrementos que oscilaron entre 10% y 15% en todas las provincias. “En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”, detallaron.

Las galletitas de agua también presentaron subas, entre 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue del 8%. Por su parte, el precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%).