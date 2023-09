Tarifas: el ENRE advirtió que la denuncia de Milei podría perjudicar a los usuarios

"Para que la misma pueda llevarse adelante se requiere un tiempo, que no es inmediato. Recordemos por ejemplo que la última realizada fue un proceso de nueve meses de análisis, con lo cual no existe en esta etapa primaria posibilidad alguna de lesividad y mucho menos intromisión en futuros actos de gobierno ya que su culminación no podría darse hasta el 2024, cuando se fijarían los criterios tarifarios y regulatorios para los próximos cinco años", precisó el funcionario en X.