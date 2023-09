Javier Milei instó a Alberto Fernández a retrotraer contrataciones, licitaciones y concursos

Aún cuando resta un mes para las elecciones 2023 , Javier Milei elevó un documento en donde le solicitó a Alberto Fernández a que no apruebe más convocatorias para cubrir puestos del Estado y le pidió que retrotraiga nombramientos realizados en abril de este año.

En ese sentido, considerando que las decisiones "comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos", amenaza con "acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar".

Finalmente, el candidato presidencial de La Libertad Avanza interpreta que las decisiones del oficialismo afectan la posibilidad de "elecciones justas" y que, en caso de no responder a su demanda, "el gobierno no puede considerarse democrático y, sin democracia, la vigencia de los derechos humanos no sería más que una burla".

Denuncia de Javier Milei a Alberto Fernández