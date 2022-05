El Gobierno distribuirá a las provincias $10.500 millones para el fondo de compensación al transporte público

De esta manera, el Gobierno dispuso un aumento de $ 300 millones por mes para el segundo trimestre de este año, ya que entre enero y marzo, la cuota mensual fue de $ 3.200 millones para las empresas del sector.

La medida se oficializó luego de una reunión que el ministro Guerrera tuvo este miércoles con el Comité Federal de Transporte (COFETRA) y representantes de las provincias que había sido convocada de "urgencia" para tratar la realidad de las empresas de transporte del interior del país.

Justamente en ese encuentro, el Gobierno ratificó el compromiso de asistir económicamente a las provincias con 46 mil millones de pesos a lo largo de 2022 a través del Fondo Compensador destinado al transporte público tras el reclamo de los gobernadores a Nación en materia de reparto de subsidios. Desde el COFETRA se apuntó que para 2022 estaban previstos solo $28 mil millones.

“Tiene que haber un trato igualitario para utilizar los subsidios con un criterio de mayor equidad, y no de dos países distintos”, aseguró a Ámbito el secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del COFETRA, Osvaldo Miatello, además de remarcar que a “a lo mejor no se trata de más subsidios sino de una mejor distribución” y que “ésto no es antiporteñismo”.

Disparidad de precios del boleto de colectivo

La Ciudad de Buenos Aires posee la tarifa más baja de transporte público del país y cuenta con más de la mitad del presupuesto nacional para subsidios. De esta manera, la diferencia entre los precios del boleto de un colectivo de la Ciudad y en el interior del país es de hasta cuatro veces más.

Mientras que el pasaje del transporte público porteño oscila entre los 18 y 22 pesos, con la excepción del subte que cuesta $30, en las principales ciudades de Córdoba y Santa Fe el valor es de $59,35.

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires las tarifas mínimas rondan los 40 pesos, pero en algunas localidades como Mar del Plata ($59,90) o Bahía Blanca ($76), alcanzan picos de más del triple de lo que valen en el conurbano.

Salta cuenta con la tarifa más alta del norte argentino que va desde los 41 pesos hasta $98,50 y $106, 80 para trayectos hacia Chicoana y Sumalao. Mientras tanto, en la Patagonia el pasaje en transporte de pasajeros más económico está en Tierra del Fuego ($31), pero en la ciudad rionegrina de Bariloche el monto asciende a $62 y en las principales localidades de Neuquén oscila entre los $60 y $90.