Modifican el cálculo de la tarifa social de la SUBE a partir de hoy y fijan un nuevo esquema de referencia

La Secretaría de Transporte estableció que el descuento del 55% continuará vigente para los beneficiarios del atributo social, pero se calculará sobre tarifas de referencia que serán actualizadas por el Estado nacional. La medida regirá desde este 1 de julio.

El Ministerio de Economía , a través de la Secretaría de Transporte , oficializó un nuevo mecanismo para calcular el beneficio de la tarifa social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) . La medida mantiene el descuento del 55% para los usuarios alcanzados por el atributo social , pero establece que ese beneficio se determinará sobre tarifas de referencia definidas por el Estado nacional.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 40/2026 y entrará en vigencia a partir del 1 de julio .

La norma dispone que los beneficiarios comprendidos en el régimen continuarán abonando una tarifa con un descuento del 55% , siempre que cuenten con la tarjeta SUBE personalizada con el atributo social o el grupo de afinidad correspondiente. Sin embargo, el reconocimiento del beneficio tendrá como límite el monto que resulte de aplicar ese porcentaje sobre una tarifa de referencia .

Para determinar ese valor, la Secretaría de Transporte estableció que se tomarán como referencia los cuadros tarifarios vigentes en cada jurisdicción al 30 de junio de 2026 , siempre que hayan sido comunicados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a Nación Servicios S.A. . En el caso de los servicios automotores y ferroviarios de jurisdicción nacional, se utilizarán las tarifas aprobadas por la propia Secretaría mediante la Resolución 27/2026.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que las actualizaciones tarifarias aplicadas por provincias y municipios presentan una dinámica frecuente y heterogénea , lo que dificulta prever los recursos destinados al financiamiento del beneficio y genera variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social. Por ese motivo, indicó que resulta necesario incorporar un criterio objetivo y uniforme que preserve la finalidad social del régimen y fortalezca la previsibilidad de su administración.

La resolución también aclara que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios conservarán la facultad de fijar sus propios cuadros tarifarios, así como de mantener o establecer beneficios superiores a los previstos por el régimen nacional, siempre dentro de sus competencias.

Asimismo, la Secretaría de Transporte encomendó a Nación Servicios S.A. adecuar los sistemas tecnológicos de la SUBE para implementar el nuevo mecanismo de cálculo. Hasta que esas modificaciones estén finalizadas, el sistema aplicará una parametrización transitoria compatible con la infraestructura disponible.

Aumentos: cuánto costarán colectivos y subtes desde el 1 de julio

Desde este miércoles 1 de julio aumentan los pasajes para viajar en transporte público. El Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (PBA) aplicarán un nuevo ajuste del 4,1% en las tarifas de los colectivos bajo su jurisdicción, el subte y los peajes porteños, mientras que los trenes también tendrán un incremento dentro del cronograma de subas definido por la Secretaría de Transporte.

Los valores responden al esquema de actualización automática que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC (2,1%) y suma un 2% adicional en el caso de los servicios administrados por CABA y PBA.

Suben los colectivos y subtes desde este miércoles 1 de julio.

Suben los colectivos: cuánto costará el boleto mínimo desde julio

A partir de este 1 de julio, las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia volverán a aumentar sus tarifas.

La actualización del 4,1% responde al sistema de indexación automática que utilizan ambas jurisdicciones para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC, que fue del 2,1%, más un adicional del 2%.

En el caso de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA, el boleto mínimo pasará de $788,28 a $820,99 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $820,99

Entre 3 y 6 kilómetros: $912,25

Entre 6 y 12 kilómetros: $982,52

Más de 12 kilómetros: $1.052,85

Por su parte, los colectivos de la provincia también incrementarán un 4,1%. En este caso, el boleto mínimo ascenderá a $1.057,25, mientras que el resto de los tramos costará:

Hasta 3 kilómetros: $1.057,25

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.189,39

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.321,55

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.585,89

Más de 27 kilómetros: $1.864,45

Los de jurisdicción nacional no estarán alcanzados por este aumento, ya que mantienen un cronograma tarifario diferente dispuesto por la Secretaría de Transporte. Actualmente, el boleto mínimo de esas líneas es de $728,28, tras la última actualización aplicada en junio.

Desde el 15 de julio pasará a $742,81 (un incremento del 2%) para los usuarios con SUBE registrada, a $334,26 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.485,62 para los usuarios sin tarjeta nominalizada.

Aumenta el viaje en subte

El boleto del subte también aumentará un 4,1% desde este martes. Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaje general pasará de $1.558 a $1.621 para quienes tengan la SUBE registrada. En cambio, los usuarios que no cuenten con una tarjeta nominalizada deberán pagar $2.541 por viaje.

El nuevo esquema mantiene los beneficios para distintos grupos de pasajeros. La Tarifa Social continuará en $567, el boleto estudiantil costará $226 y el Premetro tendrá un valor de $567,35.

Además, seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes. El esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente:

De 1 a 20 viajes: $1.621

De 21 a 30 viajes: $1.296,80

De 31 a 40 viajes: $1.134,70

Desde el viaje 41 en adelante: $972,60

Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

El sistema también continuará aceptando distintos medios de pago, como la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito sin contacto y códigos QR habilitados en los molinetes multipago.