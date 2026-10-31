Murió Marcela Giorgi, una de las voces históricas de la radio argentina + Agregar ámbito en









Su partida fue comunicada en vivo por Radio Mitre, emisora en la que trabajaba desde hacía años junto a Leuco. Colegas y oyentes la recuerdan como una profesional de enorme cariño popular, con una carrera construida en el aire durante décadas.

Marcela Giorgi X

La locutora y periodista Marcela Giorgi murió este sábado a los 61 años, una de las voces históricas de la radio argentina. La noticia fue dada a conocer durante la transmisión por su amiga y colega Mariel Di Lenarda, en diálogo con Adriana Verón, luego de recibir la autorización de los hermanos de la comunicadora para informar a los oyentes.

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Giorgi construyó una extensa trayectoria en la radiofonía nacional. Comenzó a trabajar antes de egresar del ISER y, tras un paso por una FM de baja potencia, recaló en FM 100. Con el tiempo se consolidó en Radio Mitre, donde era locutora del ciclo Le doy mi palabra y trabajaba junto a Leuco, quien la destacó públicamente como la mejor locutora de la emisora.

Sus colegas la recordaron como una profesional de enorme cariño popular. Entre los reconocimientos que recibió se destaca el premio Martín Fierro, distinción máxima de la televisión y la radio argentinas.

En la emisora, su presencia iba más allá de la conducción. Era habitual verla en celebraciones como el Día del Locutor, donde se la presentaba ante el público como una de las figuras de la casa, y en momentos de humor compartido con sus compañeros, como la recordada escena de Forrest Gump que interpretó junto a Nacho Bulian, un gesto que mostraba su costado más espontáneo frente al micrófono.

El recuerdo de sus colegas y oyentes Su muerte generó una ola de mensajes de despedida en el ámbito radial y entre quienes siguieron su programa durante años. Muchos oyentes compartieron recuerdos de las mañanas y tardes en las que su voz acompañaba la rutina diaria, y destacaron la calidez con la que trataba a los invitados y al público.

Radio Mitre, donde trabaja, la recordó como "Alegre, compañera, gran profesional y siempre con una sonrisa". Mariel Lenarda la describió como "una virginiana firme, que le ponía todo, que le puso todo en este último tiempo. Prolijita hasta el último día". Las causas del fallecimiento no fueron informadas hasta el cierre de esta nota.

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