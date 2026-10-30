Los 4 ejes de la Ley Integral Pyme: la propuesta para frenar el cierre de empresas que no encuentra interlocutor oficial

Mientras en Rosario funcionarios y representantes de grandes empresas celebraban las bondades del RIGI, a pocas cuadras las pymes se juntaron para planificar una salida al abandono por parte del Estado Nacional.

Este jueves se llevó a cabo en la ciudad de Rosario un nuevo Congreso del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) , donde empresarios de diversos sectores y provincias compartieron su diagnóstico respecto de la situación actual de las pymes y discutieron una estrategia de desarrollo que ponga a este segmento de firmas en el lugar que consideran que merecen, teniendo en cuenta que generan el 70% del empleo a nivel país. Mientras en la misma localidad, a pocas cuadras de distancia, funcionarios públicos y representantes de grandes empresas celebraban las bondades del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) , las firmas más pequeñas expusieron su sentimiento de abandono, pero también propusieron una salida para frenar con el cierre de persianas, que ya afectó a 32.000 proyectos desde que Javier Milei es presidente.

“ Somos el Messi de la economía y nos tratan como al cuatro de Cambaceres ”, soltó uno de sus representantes al finalizar el evento. Desde el sector cuestionan que la apertura comercial no sea acompañada por un combo de medidas que busquen mejorar la competitividad de las firmas. “ La productividad puertas adentro de las pymes es superior a la de la región, pero se esfuma por los costos exógenos ; la falta de inversión ferroviaria encarece toda la cadena de valor, mover un contenedor también cuesta más que competidores regionales, la energía subió más de 500% y el financiamiento es inexistente”, agregó otro de los miembros de MONAPY.

“ Una economía integrada: hacia un modelo de desarrollo y empleo ” fue el slogan de esta cumbre que contó con una primera etapa de discusión interna y un cierre con la participación estelar del expresidente del Banco Central y exministro de Economía, Alfonso Prat Gay , además de legisladores nacionales como Nicolás Massot .

Durante la primera parte, empresarios de diferentes actividades, como la industria textil, la gastronomía, la agroindustria o los servicios informáticos , abordaron cuatro ejes de debate: la reforma impositiva pyme, el costo laboral, el financiamiento y la creación de una Agencia Nacional Pyme. En el horizonte está el objetivo de incluir todos estos puntos en una Ley Integral Pyme.

En cuanto al primer punto, señalaron que algunas problemáticas ya fueron abordadas de manera parcial en los últimos años, mediante medidas como la baja de retenciones, la Inocencia fiscal o mecanismos de simplificación y regularización, pero remarcaron varios puntos pendientes, entre los cuales se destacaron, por ejemplo, la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción de pagos por anticipado al surgimiento de la obligación real o algún tipo de medida para evitar saldos inmovilizados y generar una compensación automática entre tributos.

Sobre este tema habló más tarde Massot, quien presentó en Diputados una ley para este sector de empresas que contempla la eliminación del impuesto al cheque, la reducción al 20% en el Impuesto a las Ganancias, un recorte del 50% en las contribuciones patronales por tres años, la implementación de un “scoring para reducir el riesgo en el acceso al crédito”, la suspensión por 120 días de embargos y planes de hasta 120 cuotas para regularizar deudas.

Respecto del plan económico del Gobierno actual, Massot catalogó al combo de apertura comercial y apreciación cambiaria como “el corazón del estancamiento”. “Por la política cambiaria artificial y nociva, el superávit comercial acumulado en estos tres años están fuera de la economía. Las pymes financian el alivio de los regímenes especiales y un crecimiento que abarca dos generaciones nada más, ya que se apoya en la explotación de recursos naturales no renovables”, profundizó.

En cuanto al costo laboral, los empresarios reunidos hicieron foco en la mencionada reducción de cargas patronales y en la necesidad de medidas que acoten la litigiosidad, como la conciliación obligatoria antes de cualquier demanda laboral. “Quizás no alcance con una ley. Tal vez haya que pensar en una Ley de Contrato de Trabajo pyme”, se preguntaron.

La falta de financiamiento fue un tema primordial durante toda la jornada. En MONAPY subrayan una y otra vez que el crédito a las pymes representa menos del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, cuando en países vecinos como Brasil la cifra es ampliamente superior. Los problemas identificados son varios, entre los cuales aparecen las dificultades para acceder a fondos sin un gran patrimonio o garantías reales o la falta de diferenciación en el tratamiento de empresas “inviables” y empresas “viables” pero con problemas transitorios. En esa línea, en el sector bregan también por una mejor información para que el crédito no dependa solo del balance histórico, así como por un esquema en el cual las compañías puedan compartir riesgos con garantías, Sociedades de Garantía Recíproca o esquemas “first-loss”.

Como corolario de las mesas de trabajo estuvo el proyecto de creación de la Agencia Federal Pyme, para que se encargue de coordinar la política pyme desde el Estado Nacional a través de una ventanilla única. La condición que exigen es una sola: que sea manejada por empresarios pyme.

Las pymes no encuentran interlocutor en el Gobierno Nacional

“Necesitamos construir una agenda desde las pymes, que incorpore nuestra experiencia a las decisiones económicas. La tributación, la legislación laboral y el financiamiento deben contemplar la realidad de quienes producimos y generamos empleo en todo el país. Esa mirada federal es fundamental para avanzar hacia una economía integrada”, expresó Alejandro Bestani, presidente de MONAPY.

En esa búsqueda hay un escollo primordial: la poca predisposición del Gobierno. "Hace poco en un evento regional, Pablo Lavigne (secretario de Coordinación Productiva) dijo que para ellos no hay diferencias entre una empresa chica y una grande, y que hay que desregular para todos. En Uruguay y Paraguay presentaron planes de desarrollo que me daban ganas de quedarme y hacerle mil preguntas", soslayó uno de los expositores de las mesas.

Lo cierto es que el tratamiento para las distintas empresas no pareciera el más equitativo. Precisamente esta diferenciación fue tratada por Prat Gay, quien aseguró que las grandes compañías reciben beneficios como los del RIGI o la quita de retenciones, mientras que para las pymes hay poco y nada.

"Hoy hay una economía partida sectorialmente, geográficamente y por tamaño, con pocos ganadores y muchos perdedores", acotó Prat Gay. En ese sentido, sostuvo que la ronda de negocios del RIGI llevada a cabo en Rosario ese mismo día, que contó con la inscripción de 2.500 pymes, refleja que el Gobierno reconoce que este problema productivo existe. "Junto a las pymes para ver si derrama. No lo van a decir así, pero fue eso", graficó.