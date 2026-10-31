La primera MacBook Pro con pantalla táctil ya es oficial: precio, fecha de salida y el giro histórico de Apple

Apple pasó años rechazando las pantallas táctiles en sus computadoras, pero ahora decidió incorporar una tecnología que antes cuestionaba.

El teclado y el trackpad seguirán presentes, pero ahora los usuarios también podrán manejar la MacBook Pro tocando directamente la pantalla.

Durante años, hablar de una Apple MacBook con pantalla táctil parecía casi una contradicción. La compañía defendía el teclado y el trackpad como la mejor manera de utilizar sus computadoras, mientras reservaba la interacción directa con los dedos para el iPhone y el iPad. Sin embargo, esa postura acaba de cambiar.

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La nueva generación de portátiles profesionales rompe con una filosofía de diseño que parecía inamovible. Se trata de una decisión importante para la marca, especialmente después de las críticas que sus propios directivos habían hecho a esta tecnología.

A pple presentó oficialmente su primera MacBook Pro táctil el 28 de octubre , coincidiendo con el encuentro Pro and Tell celebrado en Los Ángeles. El anuncio puso fin a años de especulaciones sobre la posibilidad de incorporar esta función a sus computadoras.

La nueva MacBook Pro llegará a las tiendas el 6 de noviembre, aunque todavía no tiene fecha de venta confirmada para Argentina.

La preventa comenzó ese mismo miércoles a través de la tienda online de la compañía y su aplicación oficial, con disponibilidad inicial en 30 países y regiones, entre ellos Estados Unidos.

La llegada a las tiendas está prevista para el viernes 6 de noviembre, cuando también comenzarán las entregas a quienes hayan reservado el equipo.

La fecha corresponde al mercado estadounidense y a los países incluidos en el lanzamiento inicial. En Argentina, Apple todavía no comunicó un día específico para su comercialización, por lo que habrá que esperar las novedades de los distribuidores autorizados.

Pantalla OLED en tándem: la tecnología detrás del nuevo panel táctil de macOS

El cambio más importante se encuentra en la pantalla PROLED XDR, que utiliza tecnología OLED en tándem. Este sistema emplea varias capas para mejorar el brillo, el contraste y la reproducción de colores, con una calidad de imagen especialmente pensada para profesionales del diseño y la edición audiovisual.

Entre sus principales características aparecen:

Brillo máximo: hasta 2.000 nits tanto en HDR como en SDR

Contraste: relación de 10.000.000:1 para conseguir negros más profundos

Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz mediante tecnología ProMotion

Colores: compatibilidad con P3 y Adobe RGB

Pantalla: versiones de 14,2 y 16,3 pulgadas

Pero la verdadera novedad está en la posibilidad de interactuar directamente con macOS. Los usuarios podrán ampliar fotografías con los dedos, desplazarse por páginas web, arrastrar archivos y organizar ventanas mediante gestos táctiles.

El sensor se encuentra integrado en el propio panel, lo que permite reducir el tiempo de respuesta. Apple también rediseñó la bisagra para evitar movimientos incómodos cuando se presiona la superficie.

El sistema operativo incorpora algunas adaptaciones específicas. Por ejemplo, determinados controles aumentan de tamaño al tocarlos para facilitar su selección, mientras que varias aplicaciones pueden interpretar los gestos como clics convencionales.

Otra incorporación llamativa es la Dynamic Island, conocida por su presencia en los iPhone, que ahora permite consultar notificaciones, controlar funciones y acceder a herramientas del sistema desde la parte superior de la pantalla.

Todo esto funciona con los procesadores M5 Pro y M5 Max, acompañados por una autonomía anunciada de hasta 24 horas y configuraciones que pueden alcanzar los 128 GB de memoria unificada.

¿Cuánto cuesta la MacBook Pro con pantalla táctil? Precios según versión

El nuevo modelo llega con precios elevados, incluso para los estándares habituales de Apple. La compañía decidió reservar esta tecnología para sus computadoras profesionales de 14 y 16 pulgadas, con distintas opciones de procesador.

Los valores oficiales de lanzamiento en Estados Unidos son:

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro: desde u$s2.899

MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro: desde u$s3.399

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Max: desde u$s4.499

MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max: desde u$s4.799

Estos importes corresponden a las configuraciones iniciales de cada versión. Elegir más memoria, almacenamiento adicional o determinadas opciones de pantalla puede elevar considerablemente el costo final.

También existen descuentos educativos para estudiantes y docentes que cumplan los requisitos de la marca. En el caso de la variante más económica, el precio promocional estadounidense comienza en u$s2.749.

Para Argentina todavía no hay una lista de precios locales confirmada. Los valores expresados en dólares sirven como referencia internacional, pero no contemplan los costos de importación ni los márgenes comerciales que puedan aplicarse en el país.

Por qué Apple cambió de opinión tras años de rechazar las laptops táctiles

La resistencia a esta tecnología viene desde la época de Steve Jobs. En 2010, el cofundador de Apple cuestionó las pantallas táctiles verticales porque consideraba que mantener los brazos levantados durante períodos prolongados resultaba incómodo y agotador.

La postura sobrevivió a su muerte. En 2018, Craig Federighi, responsable de ingeniería de software, volvió a señalar los problemas ergonómicos de tocar una pantalla mientras se utiliza una computadora portátil.

Incluso John Ternus, actual director ejecutivo de Apple, defendía años atrás la separación entre las Mac y los iPad. Para la compañía, cada dispositivo tenía una forma de interacción específica que no convenía modificar.

¿Qué cambió entonces? La evolución de los componentes fue determinante. Los nuevos paneles OLED, los procesadores propios y las mejoras en macOS permitieron incorporar controles táctiles sin aumentar el grosor ni el peso de la computadora.

También influyó el comportamiento de los consumidores. Una generación acostumbrada a utilizar celulares y tablets comenzó a demandar funciones similares en sus computadoras, especialmente entre los profesionales jóvenes que trabajan con herramientas creativas.

De hecho, Apple mantiene el teclado y el trackpad como controles principales. La interacción con los dedos aparece como una alternativa para determinadas tareas, sin convertir la MacBook Pro en una tablet ni abandonar su formato habitual.

La decisión también supone admitir algo que sus competidores vienen demostrando desde hace tiempo: una pantalla táctil puede resultar útil en una laptop. Después de más de una década de resistencia, la compañía finalmente decidió incorporarla, aunque lo hizo en uno de los modelos más caros de su catálogo.