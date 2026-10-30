Javier Milei visita una universidad privada y responderá preguntas de estudiantes + Agregar ámbito en









El Presidente encabezará una clase magistral en la Universidad Di Tella. Al finalizar, contestará inquietudes de los alumnos.

Javier Milei brindará una clase mgistral en una universidad privada. Presidencia

Luego de una breve gira por el interior del país, el presidente Javier Milei brindará este viernes a las 19 una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, en Núñez, destinada a alumnos de la institución. Según confirmaron fuentes oficiales, al finalizar, responde preguntas de los estudiantes.

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La actividad implica un impasse en la agenda federal del primer mandatario, que esta semana lo llevó a Catamarca, donde participó de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.

En tanto, este sábado el Presidente tiene previsto viajar a Neuquén para inaugurar el nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. El mega templo evangélico pertenece a la familia de la senadora Nadia Márquez, una de las libertarias que figura como posible compañera de fórmula del mandatario en las elecciones del año que viene.

Milei dará una clase magistral en una universidad privada. Presidencia Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu por la elección, pese a la falta de mayoría para gobernar en Israel El presidente, Javier Milei, envió un mensaje de felicitación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de que se difundieran los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias celebradass en el país de Medio Oriente. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario destacó la resiliencia política de su par israelí y ratificó los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.



La Argentina e Israel continuarán… — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026 "Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó Milei en su mensaje. En el mismo texto, ponderó la figura del líder del partido Likud: "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra".