Banco Nación: las refinanciaciones de deudas cayeron un 55,4% en octubre y alcanzaron su menor nivel frente a septiembre

La entidad financiera registró 17.348 operaciones durante octubre, frente a las 38.884 de septiembre. En lo que va de 2026, concretó más de 159.000 refinanciaciones por un total de $707.007 millones.

El Banco Nación informó que las operaciones de refinanciación de deudas registraron una caída del 55,4% durante octubre , en comparación con septiembre. Según el comunicado oficial difundido este sábado, la entidad contabilizó 17.348 operaciones en el décimo mes del año, mientras que en el período anterior se realizaron 38.884.

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La reducción equivale a 21.536 operaciones menos entre ambos meses y, de acuerdo con la interpretación del banco, constituye una señal favorable de normalización de la demanda de refinanciaciones .

Los resultados se conocieron en el marco de las herramientas que la institución ofrece para que sus clientes puedan reorganizar sus obligaciones financieras, prevenir atrasos en los pagos y regularizar deudas existentes.

De acuerdo con el balance difundido por la entidad, entre enero y octubre de 2026 se concretaron 159.601 operaciones de refinanciación , que alcanzaron a 142.243 clientes .

El monto total involucrado en estas operaciones ascendió a $707.007 millones , destinados a facilitar la regularización de compromisos financieros y ofrecer alternativas de pago adaptadas a las posibilidades de cada usuario.

Las herramientas implementadas por el Banco Nación buscan que las personas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones puedan reorganizar sus deudas y evitar nuevos incumplimientos.

En este sentido, la entidad destacó que la reducción de las solicitudes de refinanciación durante octubre representa un comportamiento favorable respecto de septiembre.

Las herramientas de refinanciación y la recuperación financiera de los clientes

Desde el Banco Nación señalaron que los resultados obtenidos durante el año reflejan la efectividad de los mecanismos disponibles para acompañar a quienes necesitan adecuar sus compromisos a su capacidad de pago.

La institución sostuvo que su principal objetivo continúa siendo favorecer la recuperación financiera de sus clientes, mediante alternativas que permitan prevenir atrasos y facilitar la regularización de obligaciones pendientes. Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener el acompañamiento a los usuarios que requieran asistencia para reorganizar sus finanzas.

Quienes necesiten obtener información sobre las alternativas disponibles pueden consultar el sitio oficial del Banco Nación o acercarse a cualquiera de sus sucursales.