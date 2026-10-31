Elecciones en EEUU: las encuestas pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

Una serie de análisis calculan entre 227 y 240 escaños para la oposición de Trump. Además, investigadores apuntaron a los aranceles y la guerra de Irán como algunos de los rechazos de los votantes republicanos.

La disputa por el Senado presenta un escenario más ajustado en estados como Kansas, Alaska y Míchigan.

El partido Demócrata de EEUU podría recuperar la Cámara de Representantes con entre 227 y 240 escaños , según una serie de proyecciones divulgadas en las últimas horas, de cara a las elecciones de medio termino que tendrán lugar el próximo martes 3 de noviembre. En caso de concretarse, se trataría de la mayoría más amplia de ese espacio político desde 2009.

El dato surgió de un análisis de The Cook Political Report, donde sostuvo que el partido tiene ventaja, al menos leve, en más de 218 distritos . En este escenario, los demócratas obtendrían su mayor número de bancas en los últimos 17 años pero quedarían por debajo de los 257 escaños logrados tras las elecciones de 2008 , cuando el ex mandatario Barack Obama llegó a la Presidencia.

El boletín informativo modificó en las últimas semanas la previsión de decenas de contiendas a favor de los demócratas. El informe también advierte que el nivel de aprobación del presidente Donald Trump es menor al esperado incluso en distritos con triunfos republicanos amplios en las elecciones de 2024.

Este pronóstico es el segundo de la firma que proyecta una victoria demócrata en la Cámara de Representantes, en línea con la mayoría de los sondeos publicados durante el tramo final de la campaña.

La disputa por el Senado presenta un escenario más ajustado en estados como Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Míchigan, que concentran varias de las elecciones que pueden definir el control de la cámara. Las elecciones legislativas de este 2026 están dominadas por el impacto del alto costo de vida, un factor que amenaza el control republicano del Congreso y pone bajo presión al propio Trump.

Las elecciones legislativas de este 2026 están dominadas por el impacto del alto costo de vida, un factor que pone bajo presión a Trump.

Por otro lado, un relevamiento del Pew Research Center expuso que el 84% de los votantes señala a la economía como su principal inquietud. Mientras, el investigador William Galston, de la Brookings Institution, puso el foco en dos decisiones concretas de Trump: “Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso y poner fin a la guerra que comenzó”, planteó.

“Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso y poner fin a la guerra que comenzó”, plantearon analistas. @whitehouse

Donald Trump cambia su estrategia a días de las elecciones en EEUU: reemplaza mítines por videoconferencias en 20 estados

El presidente de EEUU Donald Trump canceló una serie de mítines previstos para este fin de semana en los estados de Iowa y Kansas, a solo unos días de las elecciones de medio término previstas para el próximo martes 3 de noviembre. En ese sentido, el republicano reemplazó los encuentros por videoconferencias en casi 20 estados, una decisión que el Comité Nacional Republicano (RNC) presentó como una forma de ampliar su alcance en los últimos días.

El cambio de agenda ocurrió mientras el Partido Republicano enfrenta contiendas ajustadas por el Senado en Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Alaska y Mississippi. Trump viajó este jueves a Carolina del Sur, por segunda vez en un mes, ante las preocupaciones dentro de su partido por la carrera entre la republicana Darline Graham y la demócrata Annie Andrews por un escaño clave en el Senado.

La economía, los precios de los combustibles y la guerra en Irán figuran entre los factores que colocaron a los republicanos a la defensiva en los distritos donde el partido tuvo ventajas durante los últimos años. No obstante, Trump expresó confianza tras su regreso del mitin a la Casa Blanca: “Vamos a tener una gran noche el martes”, aseguró.