Donald Trump y los aranceles: el que a hierro mata, a hierro muere; o huye y sirve para otra guerra

Wall Street pensó siempre que la bravuconada arancelaria de Trump era un bluff, un engaño. El presidente le demostró esta semana que es su intención real. Y también que no logra ejecutarla sin zozobrar en la maniobra. No es un bluff, Trump no miente; sino una gaffe. Quiere, pero no puede. Carece de la capacidad. Y no lo sabía, por eso lo intentó y fracasó con estrépito. Pero soldado que huye, sirve para otra guerra. Trump no se rindió, insistirá. Wall Street anticipaba el bluff tres miércoles atrás cuando el S&P 500 clavó su último récord. Meter en precios la impericia y la tozudez ya facturó una corrección -una caída de 10% desde los máximos- en el Russell 2000, el Nasdaq 100 y el Nasdaq Combinado. El S&P 500 se zambulló 3,1% en la semana -la peor desde septiembre- y 6% desde los máximos. Cruza los dedos para que la Administración aprenda algo de la lección. Pero, en todo caso, del soberbio Trump rally que motivó su triunfo en las urnas en noviembre, ya no queda nada. Todo terminó de devolverse el jueves. Los animal spirits tiraron la toalla.