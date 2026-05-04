Donald Trump insiste con los aranceles a otros países y anuncia que "volverán y serán más altos"

El presidente de EEUU desafió el fallo de la Corte Suprema y anticipó una nueva suba de aranceles, en defensa de la industria nacional y el empleo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a insistir este lunes con la imposición de aranceles contra numerosos países. El mandatario adelantó que "estos nuevos (aranceles) serán mucho más altos" que los anteriores, que fueron vetados por la Corte Suprema estadounidense, meses atrás.

" Los aranceles no son demasiado altos" , remarcó Trump. En la misma línea, el republicano protestó contra la importación de autos provenientes de China, y la desaparición de esta industria, en la ciudad de Detroit. " ¡Me asombraba que las compañías automovilísticas se fueran de Detroit y de nuestro país! Solo tenían que decir: 'Pueden irse de nuestro país, pueden divertirse mucho fabricando sus autos, pero si creen que van a venderlos de vuelta en nuestro país sin costo alguno, ¡están equivocados!'", dijo.

A pesar de la resolución de la Corte Suprema respecto a los aranceles, determinados como "ilegales", desde la Secretaría de Estado de EEUU señalan que "automóviles y aluminio hasta cobre y acero, muchos de los aranceles... Siguen plenamente vigentes, incentivando a las empresas a repatriar empleos y producción a suelo estadounidense".

En cuanto a la determinación de la Corte Suprema, que indica la devolución de los aranceles, Trump dijo que tomaron “una decisión lamentable. Fue terrible. Odio tener que devolverle a la gente u$s159 mil millones de en aranceles . Pero parece que los aranceles subirán aún más. Eventualmente alcanzarán un nivel más alto”, dijo, desafiando al tribunal más importante.

En la misma conferencia y junto al presidente de EEUU, Andrew Saville, empresario de acero, respaldó el deseo de Trump de ratificar las "tariffs" a países extranjeros.

"Los expertos se equivocaron con los aranceles: ¡Funcionan! Todos los empleos que se iban a China, los trajeron de vuelta y realmente nos llevaron al siguiente nivel", dijo, defendiendo al líder MAGA. "Lo que nos llevó directamente a la cima fueron sus aranceles. Creo que todos los que dirigen una pequeña empresa aquí se vieron afectados por los aranceles de una u otra manera, y eso es precisamente lo que nos está llevando", cerró.

"En su momento perdimos el 54% de nuestra industria automotriz a manos de otros países, pero ahora se está recuperando a niveles nunca antes vistos", resaltó más tarde Trump, en la misma línea que el empresario Saville.