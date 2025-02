Un economista admirado por Milei opinó sobre retenciones: "Nadie puede creer que la baja generó déficit fiscal"

Además, no compartió el argumento del sector rural: “Yo no tengo ningún problema que un tipo se funda, porque el tipo es tonto o cosas por el estilo. Pero que un tipo se funda por acciones que están fuera de la empresa , del ángulo impositivo o sindical o judicial o no sé cuantas cosas más, porque no puede competir contra los chinos, como dice todo el mundo, es una barbaridad”.

Juan Carlos De Pablo Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas escuchados desde Casa Rosada.

"Cuando dicen que bajan los precios internacionales, yo sigo todos los días el de la soja, y la verdad es que la soja no bajó", dijo en radio Mitre y planteó: "Ahora si vienen y dicen que la soja alguna vez estaba en 600, hay que entender que cada sector y cada región te va a contar que alguna vez estuvo mejor”. “Ese no puede ser un argumento desde el punto de vista de la negociación. El de la sequía, supongo que puede ser más atendible”, concluyó.

Baja de retenciones: críticas desde provincias

El anuncio del Gobierno de una baja hasta junio en los derechos de exportación (DEX), las retenciones, para soja, trigo y maíz generó una primera ola de respaldo casi unánime desde distintos sectores que representan al campo, pero con el correr de los días han surgido críticas. Desde Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Córdoba se cuestiona el tiempo en el que regirá la medida, que deja afuera a medianos y pequeños productores, y no se descartó que el acopio de granos en silobolsas se sostenga "si las condiciones impositivas no son favorables".

"En Salta y Jujuy comenzamos a cosechar los maíces en julio y agosto. Si la medida es hasta junio, no tuvieron en cuenta al norte", lamentó Francisco Vidal, presidente de la asociación de productores Prograno, en una entrevista en Radio Salta. "Argentina es más que la Pampa Húmeda. Sería bueno que al tomar estas medidas también se consideren los plazos de siembra y cosecha para que todos podamos aprovechar estos beneficios", sostuvo.

El dirigente se expresó a favor de la medida del Gobierno -las retenciones a la soja descenderán del 33% al 26% y en el maíz bajará al 9,5%- y consideró que se traducirá en un ahorro cercano a los $19.000 por tonelada de soja con los precios actuales. De todos modos, advirtió: "El año pasado necesitábamos 2.000 kilos de soja para salir hechos, este año esa cifra subió a 3.000, lo que refleja las dificultades del sector".

Desde Tucumán, Gonzalo Blasco, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas del Norte (Apronor) coincidió con su par salteño en los puntos flojos de la decisión del Gobierno. "Como productor de granos, en Tucumán somos una especie de productores pampeanos a mil kilómetros, un pedazo de la Pampa Húmeda puesto acá pero que no tiene la misma calidad de suelo, no tiene la misma lluvia y cosechamos menos, por lo que para nosotros es corta la medida. Deberíamos ser tomados como una economía regional porque somos muy diferentes a los productores de la Pampa Húmeda, aunque hacemos lo mismo", señaló en una entrevista radial.

maiz1.jpg El fuerte de la cosecha de maíz en el norte se realiza entre julio y agosto, por lo que sus productores no podrán beneficiarse con la baja de las retenciones.

En relación a la disposición oficial, consideró que "no es lo mejor" pero es un paso adelante, aunque "los márgenes que hay para los granos son nulos o negativos". "No es una cuestión de escalas, mientras más siembra, más se pierde cuando la rentabilidad es negativa. Esto es un muy pequeño alivio que nos deja con el agua hasta la nariz, pero si hay una ola ya no se va a poder respirar", advirtió.

"No puede traicionar a parte de sus votantes"

En el centro del país también comenzaron a verse expresiones críticas. Esta vez, de la presidenta de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) Córdoba, Vanesa Padullés, que se manifestó a través de su cuenta en la red social X. "Los exportadores deben liquidar divisas en 15 días sino se paga alícuota anterior. Mucha sed de dólares, creía que fuera más por amor al sector. No les importamos, todos vampiros del campo".

"Bajar de manera gradual las DEX es como igual de malo que segmentar: ¿qué pasará el día después del vencimiento medida? ¿Qué pasará con la tonelada que supera una segmentación o la que no? Cuando el tema es dañino, lo es en toda su magnitud y todo lo que dure. Deben ser del 0%", señaló en un segundo posteo. Y cerró: "Los productores venderemos lo mínimo y necesario y el Gobierno no puede retroceder en esta medida, sino avanzar a la quita. No puede traicionar a parte de sus votantes y promesas electorales".

En el Chaco tampoco dudaron en calificar a la medida como recaudatoria. "La baja de las retenciones a la soja no benefician en nada al pequeño y mediano productor, ya que es una medida totalmente recaudatoria, nada más, por parte del Gobierno nacional", definió Javier Druzianich, delegado en esa provincia de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Desde Roque Sáenz Peña, el dirigente señaló que para el sector primario de la provincia no va a dar ningún beneficio la decisión. "Ahora el productor que está en la chacra esperando por un poco de lluvia deberá hace nuevamente toda la declaración jurada y en las plantas acopiadoras rehacer todo el papeleo, porque si se presenta la documentación y en quince días no despachas la producción, se cae todo. Así que por donde se mire, no se verá el beneficio para la totalidad del mediano y pequeño productor", aseguró en un contacto con medios locales. "La medida de baja de las retenciones fue algo traído de los pelos, y solamente buscan hacer caja, porque es algo que jamás estuvo consensuado con las entidades agrarias", agregó Druzianich.