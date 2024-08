Un exdirector del FMI dijo que la Argentina necesita devaluar: "Un ajuste es necesario"

El Gobierno confirmó que no moverá el dólar oficial.

Acerca de una posible devaluación, Loser afirmó que no comparte la visión de Javier Milei (quien afirmó que no devaluará), porque considera necesario un ajuste debido a la sobrevaluación del peso. "Cuando hay dos economistas, hay por lo menos tres opiniones acerca del tipo de cambio", razonó el exfuncionario del FMI. "El presidente está demasiado aferrado a la idea de no devaluar, pero un ajuste es necesario", sentenció Loser en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.