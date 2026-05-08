Cuánto sale una freidora de aire en mayo 2026: lo que tenés que saber antes de comprar una

Este aparato se ha convertido en un gran aliado en las cocinas modernas, pero es necesario tener algunos aspectos en cuenta a la hora de adquirir uno.

Equipar la cocina del hogar no es una tarea fácil, ya que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Aquellos que, además de no tolerar los fuertes olores, buscan cocinar sus alimentos de una manera más sana, eligen las freidoras de aire , debido a que son la alternativa perfecta para estos casos.

Pero para elegir la mejor opción, es necesario considerar varios factores . El precio es el principal, pero también es clave conocer qué se busca al comprar una: para cuántos se cocina, la capacidad necesaria y el tipo de recetas que se llevarán a cabo, de modo que cuente con las funciones para ser un alivio al preparar el almuerzo o la cena.

Cada vez es más normal ver este aparato en las cocinas de los hogares.

Una freidora de aire trabaja con una resistencia interna que genera calor y un ventilador que lo distribuye dentro del recipiente de cocción . Ese movimiento constante rodea los alimentos, permite que se cocinen de manera pareja y ayuda a formar una capa más crocante en la superficie sin necesidad de sumergirlos en aceite.

La diferencia con una freidora tradicional está en el método de cocción . En el sistema clásico, la comida queda cubierta por aceite caliente durante todo el proceso. En estos equipos, en cambio, se pueden preparar papas, carnes, verduras, pollo, snacks o masas simples con muy poca cantidad de materia grasa, según el alimento y la receta elegida.

También se distingue del horno común por el tamaño del espacio de cocción. Al trabajar en un recipiente más chico, el calor se concentra mejor y muchas preparaciones pueden salir en menos tiempo. Esto sirve para resolver comidas cotidianas, recalentar porciones o preparar productos congelados de manera más práctica.

El uso diario también depende del tipo de controles y de los accesorios incluidos. Muchos modelos cuentan con pantalla digital, programas preestablecidos y temporizadores de hasta 60 minutos, mientras que otros mantienen mandos más simples para regular temperatura y tiempo. En ambos casos, la clave está en poder ajustar la cocción según el alimento.

La limpieza es otro punto fuerte cuando el diseño acompaña. Las canastas con revestimiento antiadherente ayudan a que la comida no se pegue, las piezas desmontables facilitan el lavado y algunos accesorios pueden ir al lavavajillas. En modelos con ventana transparente o luz interna, se puede seguir la cocción sin abrir el compartimento.

Freidora de aire Freepik Es de vital importancia elegir el modelo acorde al uso que se le va a dar, para evitar inconvenientes a futuro. Freepik

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una

La capacidad es uno de los primeros puntos a revisar. Los modelos más chicos pueden partir desde 1,5 litros y están pensados para hogares pequeños o usos puntuales. Para una pareja o una persona que cocina varias porciones, conviene mirar opciones de 4 a 6 litros. Para familias, las alternativas de 6, 8, 10 litros o más ofrecen mayor margen.

La potencia influye en el tiempo de cocción y en el consumo eléctrico. En general, las freidoras de aire se ubican entre 1200W y 1800W, aunque algunos modelos grandes pueden llegar a 2000W o más. Una potencia más alta puede cocinar más rápido, pero también requiere más energía, por eso conviene cruzar ese dato con la capacidad real.

El espacio disponible en la cocina también pesa en la decisión. Algunas alternativas compactas entran mejor en alacenas o mesadas chicas, mientras que las de mayor capacidad ocupan más lugar y pueden resultar incómodas si hay que moverlas todos los días. Antes de comprar, conviene revisar medidas, peso, tipo de canasta y forma de apertura.

Las funciones adicionales no siempre son necesarias. Para papas, milanesas, verduras, productos congelados o porciones recalentadas, un modelo simple puede alcanzar. Para carnes, panes, preparaciones dulces, vegetales deshidratados o recetas más variadas, conviene buscar opciones con programas automáticos, rango amplio de temperatura y modos como grill, asado, horneado o deshidratación.

Los materiales también cambian la experiencia de uso. Las freidoras de aire suelen combinar plásticos resistentes al calor, acero inoxidable en algunas terminaciones, canastas antiadherentes y accesorios de silicona o vidrio templado, según el modelo. En una compra pensada para varios años, conviene mirar la solidez de las piezas y no solo la cantidad de funciones.

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Precios y alternativas de freidoras de aire en mayo 2026

En mayo de 2026, una freidora de aire en Argentina puede costar aproximadamente entre $52.000 y $340.000, según la capacidad, la potencia, la tecnología y las funciones integradas. Las diferencias de precio aparecen principalmente por el tamaño, la cantidad de programas, los accesorios incluidos y la posibilidad de cocinar más de una preparación al mismo tiempo.

Las alternativas de entrada, con valores aproximados de $52.000 a $80.000, suelen estar orientadas a usos individuales, parejas o cocinas con poco espacio. En este rango aparecen equipos de 4 a 6,5 litros, potencias de 1300W a 1500W, paneles digitales, temporizadores, canastas removibles, recubrimiento antiadherente y entre seis y ocho funciones automáticas.

La gama media se ubica aproximadamente entre $90.000 y $180.000. En este grupo aparecen modelos de 6 a 7,5 litros, pensados para cocinar mayor cantidad sin pasar a formatos demasiado grandes. También pueden sumar ventana transparente, luz interna, controles táctiles, más programas automáticos y rangos de temperatura de 75°C a 200°C o 220°C.

Las opciones más avanzadas cuestan desde $200.000 hasta más de $340.000. En este nivel aparecen freidoras de doble canasta, modelos de 9 a 10 litros, versiones tipo horno de hasta 12 litros y alternativas con funciones como parrilla, deshidratación, asado, vapor, autolimpieza o accesorios para piezas más grandes.