Un foro verde, tecnológico y con presencia de espías

“Todos acabaremos siendo plataformas digitales, independientemente del sector de actividad”, sostuvo Dan Schulman, presidente de la empresa PayPal. Por su parte, el presidente de Ericsson, Börje Ekholm, defendió la tecnología 5G en el ámbito de las comunicaciones, y recordó que en cada nueva generación de móviles el consumo de energía fue mayor, “hasta ahora”. El 5G es el estándar “con mayor eficiencia energética jamás desarrollado, y ayudará a romper esta tendencia en el sector móvil, y además permite a otros sectores reducciones de emisiones que pueden alcanzar el 15% en 2030”, añadió.

No fue tan optimista sobre el avance de la tecnología Yuval Noah Harari, el autor israelí de best-sellers como “Sapiens” y “Homo Deus”. “Ya no hará falta enviar soldados si tienes datos suficientes sobre un país en particular. Las nuevas tecnologías ofrecerán muy pronto la posibilidad a los grandes grupos de ‘piratear’ a seres humanos”, dijo.

Criticado por los ecologistas por los despliegue de helicópteros y autos, el Foro mostró este año su cara más verde. Se prohibieron los utensilios de un solo uso y se ofrece un menú sin carne, con “proteínas alternativas”. Las alfombras son hechas con redes de pesca usadas y los cuadros decorativos son a base de algas.

Por otra parte, la prensa suiza reveló ayer que la policía descubrió hace unos meses a unos presuntos espías rusos en Davos, con pasaportes diplomáticos, uno de los cuales se habría hecho pasar por fontaneros: según se informó, su objetivo habría sido colocar sistemas de espionaje para escuchar a dirigentes y políticos.

Otro hecho particular tuvo lugar cuando el moderador de uno de los foros confundió el nombre de dos mujeres que debía presentar (Rachel Kyte, representante especial de Naciones Unidas para la energía, y Vicky Hollub, directora general del grupo Occidental Petroleum). Entonces, de manera irónica, Kyte dijo: “¿Extraño, no? Dos mujeres en un mismo debate”. Fue una manera de criticar la falta crónica de mujeres en el foro, que este año representan sólo el 24% de los participantes según los datos de los organizadores.