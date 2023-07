Un gurú de la City da su veredicto: ¿habrá dólar soja 4?

El bajo rendimiento del dólar soja 3 , atribuido a diversos factores, como los precios de los productos básicos , un tipo de cambio poco atractivo y la posibilidad de una devaluación futura, llevó a muchos analistas, e inclusive al Gobierno, a descartar una cuarta versión del PIE . Sin embargo, y dada la urgencia de inflar las arcas del Central, surge la pregunta de su no es la única opción que le queda al BCRA y empiezan a hacer cálculos en ese sentido.

Según informa la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, actualmente quedan aproximadamente 10 millones de toneladas de soja por comercializar, lo que no es un monto menor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una parte de esta cantidad aún no tiene un precio fijado y no se ha liquidado.