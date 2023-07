Lo que se dice en las mesas

A lo que un avezado economista en estos menesteres y con nexos en el Fondo explicaba a un grupo de clientes y amigos que esta maniobra de unificar se hacía en tiempos del télex, algo solo conocido por los Baby boomers y la Generación X. En los 80 se intensificó esta práctica de pagar todos los vencimientos al final y así patear para adelante. Pese a la euforia inicial, al parecer, el jefe del Palacio de Hacienda no convenció al staff con sus malabares y por ende, aún, no logró alcanzar un nuevo acuerdo.

Por ello no hubo confirmación del traslado aéreo a Washington de Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur. Y para no perder la sintonía Don Massa se reunió ayer con su par de Egipto, Mohamed Maait, país que, precisamente, también tiene un programa EFF con el Fondo firmado en diciembre que contempla implementar un régimen de tipo de cambio flexible, pero se resiste a liberar el tipo de cambio, lo que explica por qué tiene la primera revisión del staff demorada sin aprobar desde marzo. Desde 1816 recuerdan que Egipto es, después de Argentina, el principal deudor del FMI con 18.000 millones de dólares, o sea, que entre ambos países explican el 40% de la cartera de créditos del organismo.

Está claro que Don Sergio no logra conseguir fondos frescos a cambio de nada, o de muy poco. El FMI no quiere estrangular demasiado pero tampoco puede justificar seguir mirando para otro lado. En el medio de todo este embrollo, la geopolítica juega su partido, y el equilibrio con el que se viene manejando el ministro, entre Washington y Beijing, se embarró.

Pero en el fondo, fondo, valga la redundancia, se discute el valor y el ajuste del tipo de cambio oficial. Si antes como ministro se rehusaba a devaluar ahora como ministro-candidato quién le agarra la mano para firmar una “devaluta” antes de las PASO y menos antes de las Generales. Se habla mucho de la pulseada entre el cuestionado Matías Tombolini, y el jefe del BCRA, Miguel Pesce, porque el secretario de Comercio está dando vía libre a mucha importación, y no hay divisas. Otro tema excluyente, del temario político, es el conflicto en Jujuy. Los lobos del mundillo político siguen muy de cerca los acontecimiento, y temen réplicas con miras al 2024.

Mientras tanto, qué estuvieron haciendo gestoras y bancos. Uno de los últimos registros del Libro de pases fue el de Florencia Calvente que dejó la calificadora de riesgo Moody’s para pasarse a la gestora ConoSur Investments para liderar y armar el equipo de research local. Y mientras unos se pasan de bando, hay otros como Pablo Santiago (ex Global Agro Broker, ex Previsol y ex Mercantil Andina) que se independizó dejando la gerencia de wealth management del Grupo Mariva, que ocupa ahora Federico Pérez.

Pero el que parece que no perdió el tiempo en el mercado de pases fue Cohen Aliados Financieros quien confirmó la contratación de: Matías Verzola (ex Provinfondos, para la mesa de operaciones), Daniela Mazzone (ex Portfolio Personal, ex Caja de Valores y ex Zurich seguros, para el análisis de back office), Federico Almirón (ex Secretaría de Industria, para planeamiento y control) y Enzo Di Leo (ex Consultatio, ex Banco Hipotecario y ex PwC, para fortalecer el negocio de mercado de capitales) y a Hernán Brunstein como analista de datos.

Por otro lado, también data vinculada con Cohen, se supo que el banco central uruguayo le autorizó una licencia de intermediario de valores que se suma a la que ya tiene de gestor de portafolios (ambas oficinas están en la zona franca en Montevideo en el WTC Free Zone por lo que solo puede prestar servicios a clientes no residentes).