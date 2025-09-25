Un importante asesor de Donald Trump aseguró que el gobierno de Javier Milei "está en el camino correcto" y prometió "100% de apoyo" a la Argentina







Hassett expresó su confianza en que el presidente argentino "está en el camino correcto" y prometió que Estados Unidos será un "firme respaldo" para Argentina, prometiendo "100% de apoyo" a la nación sudamericana.

Un importante asesor de Trump brindó más apoyo a la Argentina. FX

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, que es un importante asesor de Donald Trump aseguró que el gobierno de Javier Milei prometió "100% de apoyo" a la Argentina y prometió que Estados Unidos será un "firme respaldo" para Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Kevin Hassett.jpg

Las palabras del asesor de Donald Trump se suma a una larga lista de funcionarios norteamericanos que se expresaron en el marco del salvataje financiero que la Argentina le pidió a EEUU. Así, uno de los primeros fue el propio Trump que luego de recibir al primer mandatario argentino se fotografió con un texto de un posteo realizado en su red social.

El texto completo, originalmente publicado en Truth Social, fue entregado al mandatario argentino en versión impresa. En él, Trump calificó a Milei como un “amigo, luchador y ganador”, destacando que logró devolver “estabilidad” a la economía argentina en apenas meses.

También subrayó que Argentina se ha convertido en un “aliado fuerte”, gracias a la gestión actual y adelantó su intención de seguir trabajando de cerca con Buenos Aires. La frase final fue la más resonante: “Tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.

Asimismo fue el secretario del Tesoro el que fue brindando detalles del auxilio. "Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", anunció Scott Bessent, en un mensaje de X en el que confirmó que se evalúa la manera de ayudar a sostener a Javier Milei en medio de las turbulencias económicas. Bessent dijo que "Argentina es un aliado de importancia" de Estados Unidos y ratificó que el Tesoro "está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar a Argentina". Agregó que "estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap (que sería de u$s20.000 millones), compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".