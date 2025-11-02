SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de noviembre 2025 - 13:53

Tras los cambios en el Gabinete, Javier Milei viaja a EEUU para una cumbre a la que asistirá Donald Trump

El presidente argentino viajará a Miami para participar del America Business Forum, donde compartirá escenario con líderes internacionales y figuras destacadas.

El presidente argentino viajará a Miami en medio de cambios en su gabinete.

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y estará conducido por Bret Baier, presentador de Fox News. Según el comunicado oficial, la lista de oradores incluye, además de Milei y Trump, a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Jamie Dimon, Will Smith, Ken Griffin, Gianni Infantino, Stefano Domenicali y Adam Neumann.

Milei America Business Forum
Participará del America Business Forum, evento con líderes internacionales y figuras del deporte.

Antes de su partida, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, en Casa Rosada, alrededor del mediodía del miércoles. Posteriormente, partirá hacia Miami pasadas las 15. Desde la Casa Rosada señalan que, por ahora, no está prevista una reunión informal entre Milei y Trump debido a la apretada agenda de ambos líderes.

El viaje coincide con la renuncia de Guillermo Francos y la sustitución de Adorni, mientras que el ministerio del Interior permanece sin titular. Además, el mandatario debe definir el rol del asesor presidencial Santiago Caputo, ante la creciente presión para incorporarlo formalmente al equipo de gobierno.

francos adorni
El viaje se da tras la renuncia del exjefe de Gabinete y cambios en el Ministerio del Interior.

Al regreso, Javier Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

El presidente Javier Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para asistir a la ceremonia de asunción del reciente electo presidente Rodrigo Paz.

Aún con la agenda en plena definición, en Casa Rosada garantizan la presencia del mandatario en la toma de posesión que tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

JAVIER MILEI AVION.jpg
Javier Milei confirmó su presencia en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz.

Luego de que se oficializara el triunfo del centrista en el balotaje presidencial del país vecino, en el que se consagró con el 54.5% de los votos, el mandatario lo saludó por redes sociales y celebró los resultados de los comicios.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, sostuvo a través de su cuenta X.

Cómo quedó compuesto el Gabinete de Javier Milei tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Luego de la contundente victoria electoral - y a pesar de haber atravesado una semana de tranquilidad cambiaria y en los mercados - el Gobierno volvió a sufrir movimientos internos. En las últimas horas del viernes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron sus renuncias al presidente Javier Milei.

En las últimas dos semanas, el Gobierno atravesó un proceso de reconfiguración con vistas a la segunda etapa del Gobierno. Con Francos y Catalán, ya son cuatro salidas contabilizadas en las últimas dos semanas, a las que se sumará la búsqueda de reemplazos para Bullrich, Petri y Adorni. Por lo pronto, así quedó conformado el Gabinete del Presidente:

  • Jefe de Gabinete: Manuel Adorni

  • Ministro del Interior: vacante

  • Ministro de Economía: Luis Caputo

  • Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno

  • Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (dejará su cargo en diciembre para asumir como senadora por CABA)

  • Ministro de Defensa: Luis Petri (dejará su cargo en diciembre para asumir como diputado por Mendoza)

  • Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello

  • Ministro de Salud: Mario Lugones

  • Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger

  • Secretario de Justicia: Sebastián Amerio

  • Secretario de Educación: Carlos Torrendell

  • Presidente del BCRA: Santiago Bausili

