Tras los cambios en el Gabinete, Javier Milei viaja a EEUU para una cumbre a la que asistirá Donald Trump

El presidente argentino viajará a Miami para participar del America Business Forum, donde compartirá escenario con líderes internacionales y figuras destacadas.

El presidente Javier Milei vuelve a Estados Unidos tras la reestructuración de su Gabinete y participará del America Business Forum en Miami , un encuentro de líderes globales en el que estará Donald Trump , entre otras personalidades destacadas. El viaje será el número 14 del mandatario a territorio estadounidense y llega en medio de ajustes en el Poder Ejecutivo.

El evento se desarrollará en el Kaseya Center , estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat , y estará conducido por Bret Baier , presentador de Fox News. Según el comunicado oficial, la lista de oradores incluye, además de Milei y Trump , a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado , Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Jamie Dimon, Will Smith, Ken Griffin, Gianni Infantino, Stefano Domenicali y Adam Neumann.

Antes de su partida, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete , en Casa Rosada, alrededor del mediodía del miércoles. Posteriormente, partirá hacia Miami pasadas las 15. Desde la Casa Rosada señalan que, por ahora, no está prevista una reunión informal entre Milei y Trump debido a la apretada agenda de ambos líderes.

El viaje coincide con la renuncia de Guillermo Francos y la sustitución de Adorn i, mientras que el ministerio del Interior permanece sin titular. Además, el mandatario debe definir el rol del asesor presidencial Santiago Caputo , ante la creciente presión para incorporarlo formalmente al equipo de gobierno.

El presidente Javier Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para asistir a la ceremonia de asunción del reciente electo presidente Rodrigo Paz .

Aún con la agenda en plena definición, en Casa Rosada garantizan la presencia del mandatario en la toma de posesión que tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

JAVIER MILEI AVION.jpg Javier Milei confirmó su presencia en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz.

Luego de que se oficializara el triunfo del centrista en el balotaje presidencial del país vecino, en el que se consagró con el 54.5% de los votos, el mandatario lo saludó por redes sociales y celebró los resultados de los comicios.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, sostuvo a través de su cuenta X.

Cómo quedó compuesto el Gabinete de Javier Milei tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Luego de la contundente victoria electoral - y a pesar de haber atravesado una semana de tranquilidad cambiaria y en los mercados - el Gobierno volvió a sufrir movimientos internos. En las últimas horas del viernes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron sus renuncias al presidente Javier Milei.

En las últimas dos semanas, el Gobierno atravesó un proceso de reconfiguración con vistas a la segunda etapa del Gobierno. Con Francos y Catalán, ya son cuatro salidas contabilizadas en las últimas dos semanas, a las que se sumará la búsqueda de reemplazos para Bullrich, Petri y Adorni.