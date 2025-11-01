Donald Trump negó un inminente ataque de los EEUU sobre Venezuela







El presidente estadounidense atenuó los rumores sobre un bombardeo aéreo sobre instalaciones militares venezolanas.

Continúa la amenaza militar de Trump a Venezuela. Foto: White House

La noticia generó estupor en ambos países: medios de los Estados Unidos anunciaron que su país ejecutaría ataques aéreos sobre Venezuela "en cuestión de días o, incluso, horas". Sin embargo, Donald Trump negó esas afirmaciones, que lo tienen en la mira geopolítica en medio de sus negociaciones con China y Rusia. Nicolás Maduro emitió un mensaje televisivo pidiendo mantener la calma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando estaba por abordar el Air Force One, el avión presidencial norteamericano, Trump fue abordado por la prensa de su país y se limitó a responder "no" ante el insistente interrogatorio sobre un posible inminente ataque sobre Venezuela. Según los primeros trascendidos, el objetivo norteamericano eran instalaciones militares del país sudamericano. La versión del Presidente tiene consonancia con lo respondido por la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien señaló que "no saben de qué están hablando" cuando se refieren a un abordaje aéreo.

El movimiento geopolítico de los Estados Unidos estuvo particularmente frenético en la última semana. En simultáneo, sostuvieron una cumbre con diplomáticos rusos tras las sanciones a petroleras de ese país y una reunión en Corea del Sur que atenuó la tensión entre Xi Jinping y Donald Trump. Además, el presidente norteamericano acercó lazos con Brasil y Japón, luego de encuentros con Lula da Silva y Sanae Takaichi. En paralelo, observan la reactivación de los ataques de Israel a Gaza, vulnerando el acuerdo de paz en el que intercedieron.

maduro trump Continúa la tensa situación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro llamó a mantener la calma en el conflicto con EEUU

En medio del conflicto con Estados Unidos, Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos de Venezuela a conservar la serenidad y la cohesión del país. Durante una transmisión por la televisora estatal, expresó: “Nos han subestimado siempre, hoy quieren imponer una agenda permanente de amenaza de guerras, amenazas militares y guerra psicológica. Yo siempre le digo al pueblo de Venezuela: nervios de acero, calma, cordura y máxima unión nacional”.

El presidente venezolano afirmó que esa actitud "representa la clave para impedir que el país se aparte del rumbo de reconstrucción económica y fortalecimiento productivo". Según sostuvo, "solo la estabilidad y el consenso interno permitirán avanzar en la recuperación social y en la diversificación de la economía nacional". Las declaraciones de Maduro ocurrieron durante el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz de la Región, celebrado en Caracas, donde denunció lo que calificó como una “agresión bárbara” contra los pueblos caribeños por parte de Estados Unidos. Aseguró que ese país ha ejecutado “ejecuciones extrajudiciales” en el mar Caribe, lo que consideró una violación directa a la soberanía de las naciones vecinas.