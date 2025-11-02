Lluvia, granizo y alerta amarilla por viento: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA







El mes empezó con calor y lluvias, mientras en varias provincias hay alertas por malas condiciones del clima. ¿Vuelven las precipitaciones para el fin de semana próximo?

Domingo de lluvia y malas condiciones del tiempo en el AMBA. Mariano Fuchila

Luego de un sábado soleado y con calor, este domingo comenzó con lloviznas e inestabilidad en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos y nevadas fuertes que afecta a cuatro provincias del sur del país este domingo 2 de noviembre. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se prevén fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Clima: pronóstico del tiempo para el AMBA esta semana El SMN también emitió el pronóstico para este domingo en AMBA, en donde la jornada comenzó con lloviznas aisladas y mucha humedad. Se espera una temperatura mínima que comenzó en 19°C y una máxima que llegará hasta los 25 grados. La mañana, el mediodía y la tarde estarán marcados por posibles chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones del 40%, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado.

El lunes, en tanto, se prevé una mejora de las condiciones y un ascenso de temperatura, sin pronóstico de lluvias, aunque -según el parte del organismo nacional- el martes volverían las precipitaciones.

En los distritos del conurbano bonaerense, este domingo comenzó con chaparrones que podrían extenderse hasta la tarde. Por la noche cesarán las lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 17°C y la máxima llegará hasta los 22°C, con vientos que alcanzarán hasta doce kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, el lunes se espera estabilidad y el martes retornarían las precipitaciones.

Lluvia Tormenta Clima Mariano Fuchila El SMN espera que la inestabilidad regrese el martes, con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.

Miércoles y jueves, siempre según el organismo, transcurriría con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente. Para cerrar la semana, el SMN pronostica nuevamente precipitaciones para el viernes: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima. Alerta amarilla por fuertes vientos y nieve: cuáles son las zonas afectadas La alerta amarilla por viento rige en Tierra del Fuego y en el sur de Santa Cruz. Según el parte oficial, estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que podría generar reducción de visibilidad y complicaciones para la circulación. A su vez, en Tierra del Fuego también hay una advertencia por nevadas. Según explicó el SMN, se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros de nieve. La intensidad del fenómeno variará a lo largo del día y podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Ante estas condiciones meteorológicas adversas, el organismo nacional recomienda, para las alertas por viento, evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse informado por las autoridades, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, buscar resguardo bajo techo y comunicarse con los organismos locales ante cualquier emergencia. Por otro lado, también sugiere tener preparada una mochila de emergencias con elementos esenciales.

