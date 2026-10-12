Un reconocido economista cuestionó la "bazuca" de dólares del Gobierno ante una eventual tensión cambiaria

Miguel Ángel Broda sostuvo que los recursos disponibles son menores a los que calcula el Ejecutivo y advirtió por la dolarización y los vencimientos de 2027.

El economista Miguel Ángel Broda puso en duda el alcance de la "bazuca" de dólares con la que el Gobierno asegura poder enfrentar eventuales tensiones cambiarias . Según sus cálculos, el poder de fuego efectivo sería menor al planteado oficialmente, mientras que la cantidad de pesos que podrían buscar cobertura en divisas es considerablemente mayor.

El diagnóstico se da en un escenario financiero que, de acuerdo con el consultor, se volvió más exigente para la Argentina. Entre el 7 de julio y el 6 de octubre, el riesgo país aumentó 173 puntos hasta 589 , una suba que, entre los 15 países relevados por su estudio, solo fue superada por Ucrania.

Broda también advirtió sobre las necesidades de financiamiento de 2027. El programa oficial contempla u$s24.900 millones para el Tesoro y otros u$s9.000 millones para el Banco Central , aunque el economista considera que varias de las fuentes previstas inicialmente se volvieron más costosas o inciertas.

El Gobierno sostiene que cuenta con herramientas suficientes para atravesar eventuales episodios de tensión. El presidente Javier Milei había señalado que la administración dispone de más de u$s20.000 millones acumulados, otros u$s20.000 millones del swap con Estados Unidos, una cifra similar correspondiente al acuerdo con China y una posición potencial de u$s15.000 millones en futuros.

La estimación de Broda es más cautelosa. Según su informe, el monto realmente utilizable rondaría los u$s36.000 millones y podría alcanzar, bajo supuestos más exigentes, un máximo de u$s64.000 millones . Ese escenario supone que continúe disponible la línea estadounidense durante 2027 y que puedan utilizarse unos u$s8.000 millones del swap con China.

El economista también marcó diferencias en la forma de medir los pesos que eventualmente podrían volcarse al dólar. En lugar de limitarse a la base monetaria, incorporó el M3 privado y la deuda pública en pesos en manos del sector privado, que en conjunto representarían un máximo teórico equivalente a unos u$s183.475 millones.

Con esos números, Broda calculó que los recursos domésticos cubrirían alrededor del 18% de esa masa potencialmente dolarizable. Si se incorporara el máximo estimado de asistencia externa, la cobertura llegaría al 31%. El informe aclara que se trata de una comparación de capacidad potencial y no de una proyección de que todo ese stock vaya a demandar dólares al mismo tiempo.

Dolarización, deuda y reservas de cara a 2027

Otro de los factores señalados por el consultor es la continuidad de la dolarización privada. Según sus estimaciones, fue de alrededor de u$s2.600 millones en agosto y acumuló cerca de u$s20.000 millones desde octubre de 2025. Hasta ahora, sostuvo, se concentró principalmente en flujos y buena parte de las divisas permaneció dentro del sistema financiero.

A eso se suma el volumen de vencimientos en moneda local. El Tesoro deberá afrontar $33,3 billones en noviembre, $36,6 billones en diciembre y $153,8 billones durante 2027, en un contexto en el que una mayor incertidumbre electoral podría encarecer las renovaciones de deuda y acortar los plazos.

Broda no planteó que la Argentina carezca de herramientas para atravesar el próximo año, sino que advirtió que el margen podría ser más estrecho si el financiamiento previsto no se concreta y aumenta la demanda privada de dólares. En ese escenario, consideró que podrían ser necesarios más repos, mayores ventas de divisas del BCRA al Tesoro y tasas de interés más altas.