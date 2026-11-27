Los convenios entre la Nación y el Gobierno porteño avanzan en el proceso de transferencia judicial hacia la órbita de la CABA. La justicia porteña asume nuevas competencias penales.

Archivo. El traspaso fue aprobado por 136 votos a favor, 7 en contra y 67 abstenciones

La Cámara de Diputados convirtió en ley acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de la justicia de menores y competencias penales. Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

El ministro porteño en su cuenta de X celebró la aprobación: “Seguimos avanzando en la consolidación de la autonomía en la Ciudad. El Congreso aprobó nuevos traspasos de competencias judiciales en materia penal y de menores”

Sobre el acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 , aunque al ser juzgados ya sean mayores. Fue aprobado por 136 votos a favor, 7 en contra y 67 abstenciones

Seguimos avanzando en la consolidación de la autonomía de la Ciudad. El Congreso aprobó nuevos traspasos de competencias judiciales en materia penal y menores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

Se mantienen en la justicia federal los delitos federales y los delitos comunes que, por su conexión con aquellos, deban tramitar en ese fuero. Además, se acuerda iniciar negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos.

Tampoco se transfieren las causas iniciadas antes de la fecha del traspaso, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas

Nación se compromete a impulsar las medidas para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables. En tanto, las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores.

La entrada en vigencia se acuerda a los 120 días corridos desde que el acuerdo esté aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña y se suscriba el acuerdo específico de transferencia de recursos.

En el caso del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue aprobado por 203 votos afirmativos, 7 en contra y 3 abstenciones.

El Estado nacional transfiere a la CABA la competencia sobre delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, transporte y comunicaciones y otros relacionados con la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

La Justicia de Nación conserva las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio, incluida la ejecución penal y el efectivo cumplimiento de la condena. En tanto, la entrada en vigencia es igual a la del acuerdo sobre justicia de menores.