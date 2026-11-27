Los jubilados que cobran el haber mínimo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen definido cuándo recibirán sus ingresos de diciembre de 2026. El cronograma establece fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y concentra los depósitos entre el miércoles 9 y el miércoles 16.
Jubilados de la mínima de ANSES en diciembre 2026: cuándo cobro según mi DNI y cuánto es el total
El esquema de acreditaciones distribuye las transferencias en jornadas hábiles y contempla los componentes habituales del cierre del año.
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Durante el último mes del año, los beneficiarios recibirán algo más que la prestación habitual: la liquidación incluye la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono previsional para quienes cumplen con los requisitos. Esta combinación representa un ingreso adicional para afrontar los gastos de las fiestas y el cierre del año.
Cronograma de pagos por terminación de DNI: del 9 al 16 de diciembre
El organismo previsional organizó las acreditaciones en función del último número del documento. Para quienes cobran hasta el haber mínimo, las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:
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DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
DNI terminado en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
DNI terminado en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
El calendario contempla días hábiles bancarios, por eso no hay acreditaciones durante el fin de semana. También hay que prestar atención a una diferencia: este esquema corresponde a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Quienes cobran por encima de ese importe tienen otro cronograma, que comienza el 17 de diciembre. En ese segundo grupo, las fechas son:
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Desglose de cobro: cuánto suma el haber con aumento, medio aguinaldo y bono
Para diciembre de 2026, la jubilación mínima se ubica en $453.796,69. A ese importe se suma el medio aguinaldo, que representa la mitad del haber mensual tomado como referencia para el cálculo del SAC. En el caso de quienes cobran la mínima y tienen derecho al bono completo, la composición del ingreso queda así:
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haber mínimo con aumento: $453.796,69
segunda cuota del aguinaldo: $226.898,34
bono extraordinario: $70.000
total bruto estimado: $750.695,03
La cuenta permite dimensionar cuánto representa la liquidación de diciembre. El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre, mientras que el refuerzo previsional se incorpora como un concepto separado.
Un detalle que conviene tener presente es que el bono no se utiliza para calcular el aguinaldo. El SAC se determina sobre la remuneración previsional correspondiente, sin sumar el refuerzo extraordinario. Por eso, los $70.000 aparecen como un componente adicional y no modifican la base del medio aguinaldo.
Otro punto es que el bono completo está destinado a quienes cumplen las condiciones para recibirlo. Si una persona percibe un haber superior a la mínima, el refuerzo puede reducirse hasta alcanzar el tope establecido. No todos los jubilados reciben automáticamente los mismos $70.000.
Cómo revisar el recibo y la fecha exacta en Mi ANSES
Además de consultar el cronograma general, los jubilados pueden verificar cuándo tendrán disponible el dinero y qué conceptos integran la liquidación desde Mi ANSES, la plataforma digital del organismo previsional. Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se pueden seguir estos pasos:
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Seleccionar la opción Mi ANSES
Ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social
Dirigirse al apartado "Jubilaciones y Pensiones"
Seleccionar "Consultar recibos de haberes" para revisar la liquidación disponible
Consultar "Fecha y lugar de cobro" para verificar los datos de acreditación
El recibo permite identificar el haber mensual, el aguinaldo, el bono y los descuentos que correspondan. También sirve para comprobar si el importe depositado coincide con los conceptos liquidados. La consulta digital está disponible durante las 24 horas, sin necesidad de concurrir a una oficina.