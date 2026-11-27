El esquema de acreditaciones distribuye las transferencias en jornadas hábiles y contempla los componentes habituales del cierre del año.

Los adultos mayores podrán consultar sus movimientos previsionales a través de los canales digitales oficiales.

Los jubilados que cobran el haber mínimo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen definido cuándo recibirán sus ingresos de diciembre de 2026. El cronograma establece fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y concentra los depósitos entre el miércoles 9 y el miércoles 16 .

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Durante el último mes del año, los beneficiarios recibirán algo más que la prestación habitual : la liquidación incluye la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono previsional para quienes cumplen con los requisitos. Esta combinación representa un ingreso adicional para afrontar los gastos de las fiestas y el cierre del año.

El organismo previsional organizó las acreditaciones en función del último número del documento . Para quienes cobran hasta el haber mínimo, las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Los jubilados se preparan para recibir sus haberes correspondientes al último mes del año.

El calendario contempla días hábiles bancarios , por eso no hay acreditaciones durante el fin de semana. También hay que prestar atención a una diferencia: este esquema corresponde a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Quienes cobran por encima de ese importe tienen otro cronograma, que comienza el 17 de diciembre. En ese segundo grupo, las fechas son:

Para diciembre de 2026, la jubilación mínima se ubica en $453.796,69 . A ese importe se suma el medio aguinaldo, que representa la mitad del haber mensual tomado como referencia para el cálculo del SAC. En el caso de quienes cobran la mínima y tienen derecho al bono completo, la composición del ingreso queda así:

haber mínimo con aumento: $453.796,69

segunda cuota del aguinaldo: $226.898,34

bono extraordinario: $70.000

total bruto estimado: $750.695,03

La cuenta permite dimensionar cuánto representa la liquidación de diciembre. El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre, mientras que el refuerzo previsional se incorpora como un concepto separado.

Las entidades bancarias recibirán las transferencias según el calendario establecido para cada grupo. Magnific

Un detalle que conviene tener presente es que el bono no se utiliza para calcular el aguinaldo. El SAC se determina sobre la remuneración previsional correspondiente, sin sumar el refuerzo extraordinario. Por eso, los $70.000 aparecen como un componente adicional y no modifican la base del medio aguinaldo.

Otro punto es que el bono completo está destinado a quienes cumplen las condiciones para recibirlo. Si una persona percibe un haber superior a la mínima, el refuerzo puede reducirse hasta alcanzar el tope establecido. No todos los jubilados reciben automáticamente los mismos $70.000.

Cómo revisar el recibo y la fecha exacta en Mi ANSES

Además de consultar el cronograma general, los jubilados pueden verificar cuándo tendrán disponible el dinero y qué conceptos integran la liquidación desde Mi ANSES, la plataforma digital del organismo previsional. Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se pueden seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial de ANSES:

Seleccionar la opción Mi ANSES

Ingresar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social

Dirigirse al apartado "Jubilaciones y Pensiones"

Seleccionar "Consultar recibos de haberes" para revisar la liquidación disponible

Consultar "Fecha y lugar de cobro" para verificar los datos de acreditación

El recibo permite identificar el haber mensual, el aguinaldo, el bono y los descuentos que correspondan. También sirve para comprobar si el importe depositado coincide con los conceptos liquidados. La consulta digital está disponible durante las 24 horas, sin necesidad de concurrir a una oficina.