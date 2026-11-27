Aseguran que un exCEO de Disney dejó embarazada a una empleada durante una relación extramatrimonial + Agregar ámbito en









Bob Iger fue presidente de Disney durante casi 20 años en dos mandatos no consecutivos. Actualmente sigue vinculado a la compañía.

Bob Iger ocupa actualmente el cargo de consejero delegado de The Walt Disney Company.

El exCEO Bob Iger tuvo una aventura extramatrimonial y dejó embarazada a una empleada, según afirma una próxima biografía no autorizada que narra la historia corporativa de Disney.

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La revelación se hace en el libro "The House of Mouse" ("La casa del ratón"), de Robbie Whelan, de la cual The New York Times obtuvo una copia anticipada y publicó un artículo el miércoles.

Las revelaciones en la biografía no autorizada de Bob Iger Según The Times, Whelan afirma que el ex director ejecutivo de Disney tuvo una aventura con una ejecutiva de marketing de ABC en la década de 1990, cuando dirigía ABC Entertainment. Su relación fue consensuada. (Iger se divorció de su esposa Susan Iger en 1994 y se casó con su actual esposa, Willow Bay, en 1995).

La mujer, cuyo nombre no se menciona y que era subordinada de Iger, quedó embarazada y “sufrió un aborto traumático”, escribió Whelan. El autor contrastó la conducta personal de Iger con su apoyo público al movimiento #MeToo en la década de 2010, donde figuras poderosas rindieron cuentas por sus acciones inapropiadas. Iger declinó ser entrevistado para el libro.

El ejecutivo de 75 años fue director ejecutivo de Disney en dos ocasiones: primero sucedió a Michael Eisner en 2005 y su contrato expiró en 2020. Regresó para su segundo mandato en noviembre de 2022, hasta que fue sucedido por Josh D'Amaro en marzo del año pasado.

"Josh D'Amaro es un líder excepcional y la persona idónea para convertirse en nuestro próximo director ejecutivo", declaró Iger sobre el nombramiento de D'Amaro en aquel momento. «Posee una comprensión innata de la marca Disney y un profundo conocimiento de lo que conecta con nuestro público, además del rigor y la atención al detalle necesarios para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar, y me alegro muchísimo por Josh y por la compañía». “The House of Mouse: Bob Iger and the War of Succession at Disney” estará disponible desde el 1 de diciembre.

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