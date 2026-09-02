Una aerolínea habilitó el pago en débito en dólares para evitar la percepción en ganancias

La compañía incorporó una alternativa para quienes tienen divisas en el banco y quieren adquirir sus tickets desde Argentina sin convertirlas a pesos.

La nueva modalidad se encuentra disponible dentro del proceso de compra online de la empresa.

Comprar un pasaje al exterior desde Argentina implica mirar mucho más que la tarifa que aparece en pantalla. La moneda de pago, el banco elegido y la forma en que se concreta la operación pueden modificar el monto final que termina abonando el viajero y puede planificar el ahorro de dólares .

En ese escenario, Air Europa incorporó una nueva modalidad para sus clientes argentinos: permite pagar vuelos online con tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares . La opción está disponible desde julio de 2026 y apunta a quienes ya tienen las divisas depositadas y prefieren utilizarlas directamente para la compra.

La alternativa cobra relevancia porque la normativa vigente mantiene una percepción del 30% para determinadas operaciones vinculadas con servicios y consumos en moneda extranjera. ARCA incluye entre las operaciones alcanzadas los servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país.

La elección del medio de pago es otro de los aspectos que conviene revisar antes de confirmar una reserva.

El mecanismo incorporado por la aerolínea es relativamente sencillo. El pasajero debe ingresar al sitio oficial de Air Europa, buscar el vuelo que quiere contratar y avanzar con la reserva de manera habitual.

Al momento de seleccionar el medio de pago, la novedad consiste en poder ingresar una tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares . De esta manera, el importe se debita directamente de los fondos en moneda estadounidense disponibles en esa cuenta.

La compañía informó que esta alternativa comenzó a estar disponible para las compras online realizadas desde Argentina en julio de 2026. La modalidad se suma a las opciones de pago que ya ofrecía la empresa y está pensada especialmente para clientes que cuentan con dólares depositados en una entidad bancaria.

El punto central está en que el pasajero no necesita comprar los dólares con pesos para concretar la operación. Si ya dispone de las divisas en su cuenta, puede destinarlas directamente al pago del ticket.

Air Europa opera vuelos desde Buenos Aires y Córdoba hacia Madrid, desde donde los pasajeros pueden continuar viaje hacia distintos puntos de Europa y otros destinos internacionales. La empresa cuenta con una flota que incluye Boeing 787 Dreamliner, utilizada en sus rutas de larga distancia.

La forma de abonar los tickets internacionales puede marcar diferencias en el costo final del viaje. Magnific

Ventajas de pagar directamente desde tu cuenta en USD en la web oficial

Para quienes tienen dólares depositados, la principal ventaja es evitar el paso intermedio de convertir esos fondos a pesos para luego afrontar una compra que está expresada en moneda extranjera.

La aerolínea señaló que el nuevo método permite pagar directamente en USD y conocer el tipo de cambio correspondiente al momento de la operación, en lugar de quedar sujeto al circuito posterior de una tarjeta de crédito.

Esto también cambia el momento en que se produce el débito. Con una tarjeta de crédito, el consumo queda registrado y posteriormente aparece en el resumen, mientras que con débito el dinero sale directamente de la cuenta asociada.

La diferencia puede resultar relevante para una persona que viene ahorrando en dólares para un viaje y quiere destinarlos a la compra del pasaje. En vez de vender esas divisas, hacerse de pesos y volver a afrontar una operación vinculada con moneda extranjera, puede utilizar los dólares que ya tiene depositados.

La modalidad también permite tener mayor previsibilidad sobre los fondos disponibles. Una vez realizada la operación, el dinero utilizado sale de la cuenta en dólares y no queda pendiente de una cotización que pueda modificar el monto en pesos de un resumen posterior.

La compañía sumó una alternativa de pago para los pasajeros que organizan sus próximos viajes al exterior. Magnific

Por qué el pago con débito en dólares evita la percepción de Ganancias

ARCA mantiene un régimen de percepción que alcanza, entre otras operaciones, la compra de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país. La alícuota vigente es del 30% sobre el precio neto de impuestos y tasas para este tipo de servicio.

La normativa también contempla las operaciones realizadas con tarjetas de débito cuando existe una conversión de divisas para cancelar consumos en el exterior. En esos casos, la percepción se practica en el momento en que se debita la cuenta bancaria asociada.

La particularidad de la propuesta de Air Europa pasa por otro circuito: el pasaje se compra en su web argentina, pero el cliente abona directamente con dólares de una cuenta bancaria. Según la información difundida por la compañía, esta modalidad evita que se genere la percepción correspondiente a la operatoria habitual de compra del pasaje.

No se trata de que la aerolínea haya eliminado la percepción ni de que todos los consumos en dólares con débito estén exentos. Es una modalidad específica de pago cuyo tratamiento permite evitar ese recargo en esta operación.

Consejos clave para emitir vuelos a Europa de forma legal y al mejor tipo de cambio

Antes de comprar, conviene comparar el precio final del mismo vuelo y revisar en qué moneda aparece la operación. No alcanza con mirar el valor inicial de la tarifa: hay que avanzar hasta la instancia previa al pago para conocer el importe definitivo.

Si se cuenta con dólares en una cuenta bancaria, la alternativa de débito puede ser especialmente interesante. También es recomendable comprobar que la tarjeta esté habilitada para consumos en moneda extranjera y que la cuenta tenga saldo suficiente.

Otro punto importante es conservar el comprobante de la operación y revisar posteriormente el movimiento bancario. Si aparece un cargo diferente al esperado, será más sencillo identificar qué concepto corresponde al pasaje y cuál a impuestos, tasas u otros servicios.

También conviene leer las condiciones de la tarifa antes de emitir. Las reglas de cambios, cancelaciones, equipaje y devolución pueden variar según el tipo de ticket. En una compra de este valor, ahorrarse un recargo es importante, pero conocer qué incluye realmente el pasaje también puede evitar sorpresas.

Finalmente, la recomendación más segura es realizar la operación desde la web oficial de Air Europa y comprobar el importe final antes de confirmar. Los precios de los vuelos cambian según fecha, disponibilidad y tarifa, mientras que las condiciones tributarias pueden modificarse por nuevas disposiciones. Por eso, la modalidad de pago debe verificarse en el momento concreto de la compra.