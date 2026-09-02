BBVA, Citi y Goldman Sachs avanzan en la creación de una stablecoin en dólares para 2027 + Agregar ámbito en









Veintiún gigantes del sector financiero crean una nueva compañía para competir en el negocio de los activos digitales e impulsar transferencias globales bajo el respaldo del billete verde. Los detalles, en la nota.

Stablecoin en dólares: Veintiún bancos globales planean lanzar una stablecoin respaldada por el dólar en la primera mitad de 2027. Freepik

Veintiún bancos globales, con firmas como BBVA, Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Deutsche Bank a la cabeza, anunciaron este martes el plan para lanzar una stablecoin respaldada por el dólar durante la primera mitad de 2027.

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Tras un primer anuncio en octubre de 2025, cuando solo participaban 10 bancos, el grupo declaró en un comunicado que también pretende expandirse hacia las criptomonedas estables vinculadas a otras monedas del G7, incluyendo el euro como prioridad.

Diseñadas para facilitar giros internacionales mediante tecnología de activos digitales, las stablecoins cobraron un nuevo impulso tras el rally de las criptomonedas en 2024. A esto se suma el firme apoyo regulatorio de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, lo que aceleró el interés de la banca por incorporar la tecnología blockchain a las finanzas tradicionales.

Hay un firme apoyo regulatorio de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, lo que aceleró el interés de la banca por incorporar la tecnología blockchain a las finanzas tradicionales. El detalle El grupo competirá con un consorcio de 37 entidades financieras que constituyó la firma Qivalis para lanzar una moneda estable vinculada al euro a finales de este año. Algunas instituciones, como el banco español BBVA, participan en ambos proyectos. En paralelo, World Liberty Financial, la firma de criptomonedas vinculada a la familia del presidente Donald Trump, también emitió su propia stablecoin.

Aun así, existen escasos indicios de demanda para las monedas estables emitidas por la banca tradicional.

El negocio de las monedas estables permanece bajo el dominio casi absoluto de Tether. Radicada en El Salvador, la firma registra una emisión superior a los u$s180.000 millones de su token respaldado en dólares y genera importantes rendimientos al colocar sus reservas en instrumentos como los bonos del Tesoro estadounidense. El negocio de las monedas estables permanece bajo el dominio casi absoluto de Tether. Société Générale, que opera al margen de ambos consorcios, fue el primer gran banco en emitir su propia stablecoin en dólares. Sin embargo, el activo muestra una adopción acotada, con un circulante de apenas u$s12,5 millones. La titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, remarcó que el avance de las stablecoins privadas representa un riesgo latente tanto para la estabilidad financiera como para la política monetaria.