El riesgo país cae debajo de los 500 puntos y los ADRs suben hasta 1,7% en Wall Street + Agregar ámbito en









El indicador que mide el banco J.P. Morgan retrocede 1,6%, pero le alcanza para volver a ubicarse por debajo de ese umbral crítico, luego de un agosto negativo para la deuda argentina.

El riesgo país logra perforar el umbral de los 500 puntos básicos. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan con subas generalizadas este miércoles en Wall Street. Pese a ser tenues, los avances del día alcanzan para que el riesgo país argentino retroceda un par de unidades hasta ubicarse por debajo del umbral de los 500 puntos básicos.

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Los títulos públicos emitidos bajo jurisdicción extranjera (los Globales) suben hasta 0,2%, mientras que los de legislación local (Bonares) trepan hasta 0,4%. De esta manera, comienzan a revertir lentamente la mala performance acumulada durante agosto, que terminó con fuertes pérdidas para los bonos.

Como correlato, el riesgo país baja 1,6% hasta los 496 puntos básicos. Así, logra perforar la barrera de las 500 unidades, que había vuelto a superar durante el mes pasado, cuando acumuló un incremento de 80 puntos básicos.

El riesgo país es un indicador elaborado por el banco J.P. Morgan que mide la diferencia entre la tasa que pagan los bonos de un determinado país (en este caso, Argentina) y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU, considerados los más seguros del mercado.

El Gobierno, en su momento, apuntaba a que el riesgo país perforara los 400 puntos básicos para, luego, volver a emitir deuda en Wall Street. El objetivo lucía más cercano en julio, pero el mes pasado el clima cambió, en medio de las dudas del mercado por el deterioro de la imagen de Javier Milei y la intervención oficial para contener el tipo de cambio (que en las últimas ruedas parece haber empezado a aflojar).

ADRs y S&P Merval En Nueva York, los ADRs avanzan hasta 1,5% encabezados por Telecom Argentina, seguido por Edenor (+1,3%) y Banco Macro (+0,9%). En el otro extremo, Banco BBVA pierde 0,2%. A nivel local, el S&P Merval avanza 0,3% en pesos hasta los 3.058.747,440 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 0,5% a 1.921,93 puntos . Entre las principales subas destacan Ternium, que escala 1,6%; Ecogas (+1%); Cresud (+1%). En contraste, Loma Negra pierde 0,7% y encabeza las pérdidas en el Panel Líder.