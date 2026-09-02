Los aliados le vuelven a complicar el súper RIGI a La Libertad Avanza en el Senado

Entre faltazos y pedidos de último momento, el bloque que conduce Patricia Bullrich no se garantizó las firmas para llevar el texto al recinto. Las negociaciones siguen abiertas pero las modificaciones que pide el PRO no van de la mano con la filosofía libertaria. Además, la firma del dictamen del RIIR se pospuso hasta nuevo aviso.

Los aliados le vuelven a complicar el panorama a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado . En un plenario de comisiones, este miércoles, el oficialismo pasó a la firma el dictamen del Súper RIGI pero los avales para llevarlo al recinto no están garantizados . Un par de horas antes del plenario de comisiones, el PRO le puso nuevas condiciones a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, para acompañarlo . Otros legisladores, en cambio, pegaron el faltazo. “Si tiene tantos problemas, seguimos con el RIGI”, dijo la exministra de Seguridad. El avance del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) se pospuso hasta nuevo aviso.

Pasadas las 13.30 se puso en marcha el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General. El objetivo del encuentro, que fue encabezado por el senador de LLA Agustín Monteverde, era dejar listo el dictamen de Súper RIGI para llevarlo al recinto la próxima semana.

Antes de pasar el dictamen a la firma, el senador porteño leyó los cambios introducidos al texto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados desde finales de junio. La incorporación de cambios ya era un reconocimiento de que el texto -a contramano de los deseos de la Casa Rosada- volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva .

Allí, Martín Menem tuvo el camino mucho más allanado para avanzar con la iniciativa que contempla un amplio paquete de incentivos, entre ellos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, destinados a promover emprendimientos vinculados con actividades que todavía no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en una fase inicial de experimentación.

Tal cual anticipó Ámbito , una de las incorporaciones que Bullrich –quien negocia con los aliados la letra chica de los textos– había aceptado y que Monteverde leyó ante el plenario fue un refuerzo al artículo de "compre argentino" que establece la obligación de que los grandes proyectos incluidos en el régimen compren bienes y contraten servicios de empresas argentinas .

Monteverde leyó los cambios introducidos al dictamen, pero no alcanzaron para reunir las firmas.

Esta compra debe ser equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto. Y, como se especifica en el texto, “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad”.

Un segundo cambio que Bullrich aceptó incorporar, también por pedido de los aliados a cambio de acompañar el texto libertario, fue que aquellos proyectos que demanden importantes volúmenes de energía, como los de Inteligencia Artificial, cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para no generar una sobredemanda en las provincias, poniendo en riesgo la seguridad del sistema energético.

Pedidos de último momento

Pese a las incorporaciones que quedaron plasmadas en el dictamen, el oficialismo no tiene, hasta ahora, las firmas suficientes para llevarlo al recinto. Por un lado: hubo tres ausencias decisivas. Por un lado, la del radical Maximiliano Abad y, por otro, la del correntino Carlos Espínola. El tercer faltazo fue el de la senadora del PRO Andrea Cristina.

Pero estas ausencias no fueron azarosas, sino que responden a que los pedidos de cambios siguen apareciendo pese a las concesiones que se plasmaron en el dictamen. Según dijeron desde el bullrichismo, apenas dos horas antes de que se pusiera en marcha el plenario, el jefe del bloque amarillo, Martín Goerling, le comunicó un nuevo pedido a la jefa libertaria.

Este pedido implica palabras más, palabras menos, que dentro del 20% del “compre argentino”, las empresas se vean obligadas a cumplirlo aún si los productos locales son hasta 15% más caros que en el exterior. De alguna manera, es otro refuerzo para proteger la industria local.

El pedido del jefe de la bancada PRO terminó de echar por tierra los planes libertarios de garantizarse las firmas el mismo miércoles para llevar el tema al recinto. No sólo Goerling no estampó su firma en el dictamen. Tampoco lo hizo su compañera de bancada, María Victoria Huala, que sí se hizo presente en el Azul de la Cámara alta.

“Negociaremos el dictamen”, dijo Bullrich a la prensa acreditada apenas culminó el plenario. El oficialismo todavía tiene margen para cosechar las firmas.

¿Qué pasará con el pedido de Goerling? Bullrich se los elevará al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Aunque, se mostró poco esperanzada con que el pedido prospere. “Está muy en el margen de la filosofía (libertaria)”, confesó la senadora. Y remató: “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, seguimos con el RIGI”.

“Nuestros aliados son complicados”, reconoció una libertaria a este medio. Y remarcó: “Lo que votan en Diputados no se refleja en el Senado”. Es que, tanto el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo, como el de la UCR que lidera Pamela Verasay acompañaron con muchísimos menos condicionamientos el texto libertario. En el Senado, en cambio, los aliados hacen valer su voto.

Jornada complicada

En la previa al debate por el Súper RIGI, se celebró otro plenario, para avanzar con la firma del dictamen el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). Se trata de la iniciativa que tiene como principal impulsor al jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. La iniciativa busca ocupar el vacío que quedó entre el RIGI/Súper RIGI y el RIMI, orientado a inversiones de menor escala.

El asunto es que como el PJ tampoco acompaña el texto –al menos como está redactado– Vischi pidió pasar a un cuarto intermedio. Las ausencias de Abad y Espínola también complicaron el proyecto de los aliados, que contaba con la venia libertaria.

Así y todo, el PJ no cerró la puerta a acompañar el texto. “Estamos de acuerdo con el marco jurídico. Podemos trabajar para unificar criterios”, dijo el chaqueño Jorge Capitanich.