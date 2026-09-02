Las inversiones de septiembre: cuáles son las apuestas del mercado entre acciones, bonos y Cedears

Los especialistas evalúan qué activos conviene comprar para cubrirse de un escenario volátil. Qué instrumentos elige la city.

Frente a un escenario electoral que luce más cercano y que podría incrementar la volatilidad de los activos argentinos, las estrategias para septiembre y los próximos meses combinan posiciones de recuperación de acciones , renta en pesos mediante bonos, cobertura contra la inflación y exposición internacional a través de Cedears . A qué inversiones apuesta la city.

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Martina Del Giudice , asesora financiera en Make Money Move, advierte que la renta fija local perdió parte de su atractivo . “El mercado está cada vez más selectivo”, señaló, y explicó que muchos clientes continúan consultando por bonos debido a la “estabilidad” que suelen ofrecer. Sin embargo, consideró que “tanto la curva soberana como corporativas están caras”.

En este contexto, la especialista sostuvo que todavía existe margen para que el Gobierno apuntale la actividad antes de las elecciones , aunque la estrategia no incorpora mayor exposición argentina. “No estamos sumando exposición argentina, dado que es factible que el escenario electoral genere volatilidad y presión sobre dichos precios”, afirmó.

Para septiembre, el consultor financiero Leandro Stainnekker propone una cartera con horizonte de entre seis y doce meses y perfil moderado/agresivo , dividida en partes iguales entre acciones y renta fija.

"La estrategia busca identificar oportunidades con recorrido, sin perseguir únicamente los activos que ya tuvieron grandes subas", indicó.

Dentro del 50% destinado a acciones, las mayores posiciones son Pampa Energía (PAMP) y Central Puerto (CEPU). La elección apunta a compañías que quedaron rezagadas y podrían beneficiarse de una recuperación.

PAMP acumuló una caída de 7,72% en el año, mientras que CEPU retrocedió 23,2%. En ambos casos, la tesis combina fundamentos vinculados al sector energético y potencial de recuperación.

El tercer componente argentino es Banco Macro (BMA). Su ADR cotizó en torno a u$s75,78 y acumuló una baja de 14,63% en el año.

Los especialistas recomendaron qué acciones argentinas, bonos en pesos y Cedears comprar para cubrirse de la volatilidad electoral. Depositphotos

En el segmento de renta variable, Maximiliano Donzelli, líder de Estrategias de Inversión en IOL, sumó a Vista Energy (VIST) por ser una de las compañías petroleras independientes más eficientes del continente, con un modelo de negocios enfocado en el desarrollo y producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

"Su portafolio combina una posición estratégica en bloques core con la integración de activos clave como Bandurria Sur y Bajo del Toro, lo que le permite alcanzar una producción récord (+32% interanual) y capturar el crecimiento estructural del mercado exportador de crudo", relató el ejecutivo.

Renta fija y diversificación

Dentro del 50% de la cartera destinado a renta fija de Stainnekker, también se encuentra el S30S6 que rinde un 29% anual y el T30A7 que retorna un 28%. El TX28 con ajuste CER también se incluye como cobertura frente a una inflación superior a la prevista.

Finalmente, la ON YM43 de YPF con vencimiento en 2030 ocupa parte de la cartera por su rendimiento de 5,81% y paridad de 99,3%, aportando renta en dólares.

En esta línea, Donzelli sumó el AO27 que ofrece un cupón en dólares del 6% anual con pagos de renta mensuales. "Tiene un vencimiento bullet en octubre de 2027, lo que significa que devuelve el 100% del capital al final. Es ideal para perfiles que buscan renta recurrente", detalló.

En tanto, para Del Giudice, la diversificación internacional aparece como una alternativa frente al riesgo electoral. “Una combinación interesante para quienes quieren dolarizarse sin cargar el riesgo local es el Cedear”, sostuvo.

La analista destacó que, aunque varios activos subieron después de presentar sus balances, todavía encuentra oportunidades en compañías estadounidenses como Google (GOOGL), Berkshire Hathaway (BRK.B), Amazon (AMZN) y Broadcom (AVGO).

Stainnekker también incorpora activos internacionales: Lithium Americas (LAC) por el potencial de Thacker Pass, Meta (META) por su baja anual de 11% y Visa (V).

Por último, Donzelli recomendó los Cedears de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Nvidia (NVDA), Nubank (NU) y Microsoft (MSFT).

Así, la estrategia para septiembre busca no perseguir las acciones que ya tuvieron las mayores subas, sino combinar recuperación, crecimiento, carry, cobertura y renta en dólares.