Nación autorizó un crédito de la CAF a Santa Fe por u$s150 millones para obras de infraestructura

El decreto se publicó en el Boletín Oficial y lleva las firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo. El dinero es para financiar proyectos de integración entre el puerto y el Gran Rosario.

El crédito del CAF será para obras de logística en el Gran Rosario.

El Gobierno autorizó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Santa Fe por u$s150 millones para el desarrollo de obras de logística e infraestructura en el Gran Rosario.

A través del decreto 389/2026 publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei le dio luz verde a un esquema de financiamiento de la CAF a la provincia que comanda Maximiliano Pullaro destinado al "Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario".

El objetivo central de los fondos será mejorar la integración del área metropolitana de Rosario con el complejo portuario y fortalecer su rol como nodo productivo y logístico.

Para eso, se contemplan obras de infraestructura logística y accesibilidad; fortalecimiento del sector logístico-portuario y de la relación ciudad-puerto; y el diseño de una hoja de ruta estratégica para el “Tercer Anillo de Circunvalación” del Gran Rosario.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) consideró que el impacto macroeconómico del préstamo será limitado, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público señaló que el financiamiento tiene un costo más conveniente que el que podría obtener Argentina en los mercados.

Préstamo CAF Santa Fe

Además, el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza a Nación a firmar una garantía ante la CAF para respaldar el préstamo tomado por Santa Fe.

En esa línea, se establece una contragarantía: si la provincia no paga, el Gobierno nacional podrá descontar automáticamente los fondos adeudados de la coparticipación federal.

Por último, el documento faculta al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a firmar y modificar los contratos vinculados al acuerdo, siempre que no se alteren aspectos esenciales del financiamiento.

Luz verde a Neuquén

La semana pasada, el ministro Luis Caputo y su par de Interior, Diego Santilli, habían recibido al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Juntos firmaron la documentación que permite avanzar con dos préstamos -de u$s150 millones cada uno- que otorgarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras en la provincia.

Por un lado, se firmó la contragarantía entre el Estado provincial, el Banco Mundial y el Gobierno nacional. Por otra parte, se firmó la garantía para la ejecución de las obras con el BID.

Tras la rúbrica, el gobernador Figueroa aseguró que se trata de “un día muy importante para Neuquén” y aseguró que “hemos podido avanzar, trabajando en equipo, para que Neuquén siga creciendo. Creemos que es una pata fundamental para que la Argentina siga creciendo”.

Santilli Caputo Figueroa Diego Santilli, Rolando Figueroa y Luis Caputo se reunieron en el Ministerio de Economía.

Por su parte, Caputo señaló: “Estamos acompañando este proceso desde Nación. Neuquén es claramente uno de los pilares más importantes hoy en nuestro país. Para nosotros es una provincia que realmente va a acelerar todo el proceso de crecimiento de nuestro país, crecimiento económico, de exportaciones y de empleo, fundamentalmente”.

A través del Banco Mundial se financiará la pavimentación de la ruta 65 desde Confluencia hasta el asfalto en ejecución en Villa Traful, la 63 a Meliquina y la 54 hasta Manzano Amargo; la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Los contratos los suscribió la semana Figueroa con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Peter Siegenthaler.