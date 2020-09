¿Cómo radicarse en Uruguay? Datos básicos

Leonardo Narancio: En principio sí. La residencia legal, sería obtener la cédula de identidad (que para los Argentinos es el DNI). Ese es un trámite simple y con ese documento de sencillo trámite, el ciudadano Argentino puede tener acceso a muchas oportunidades que ofrece Uruguay. Puede pedir un crédito, contratar servicios, etc). En cuanto al otro trámite, de Residencia Fiscal, que refiere a temas tributarios que le permitirán verse beneficiado con ciertas ventajas, desde el punto de vista de los impuestos. Lo fundamental es que se busca que ese ciudadano no tribute doblemente. Hablamos de alguien que tienen domicilio y patrimonio en ambos países.

P: Quién otorga la residencia fiscal?

LN: La DGI, el organismo que en Argentina se denomina.

P: Muchos argentinos están pensando en seriamente en concretar una residencia en el país vecino, en búsqueda de una tranquilidad económica y financiera. ¿Cómo son los movimientos que debe realizar un ciudadano local para transferir dinero?.

LN: Primero es necesario acreditar el origen de los fondos. Luego, hay que tener en cuenta que el actual gobierno uruguayo ofrece "exoneración tributaria" para aquellos que lo soliciten. Luego, al tramitar la residencia fiscal, el estado uruguayo lo exonera del Por ello cuando un extranjero tramita la residencia fiscal, el Estado uruguayo lo exonera del pago de algunos impuestos y le permite no pagarlos durante 10 años. Por eso el único requisito termina siendo acreditar correctamente el origen de los fondos.

P: ¿Hay algún monto mínimo requerido para tener la residencia fiscal en Uruguay?

LN: Las nuevas normas vigentes flexibilizaron los montos solicitados para la residencia fiscal y actualmente se pide un patrimonio actualizado de U$S 380.000.- y un mínimo de permanencia en Uruguay de 60 días. Transcurrido ese tiempo, se puede iniciar el trámite, hablando de los importes antes mencionados. Una aclaración importante: para la residencia legal no hay monto mínimo requerido.

P: ¿Cómo son los trámites si alguien quiere montar una empresa o un emprendimiento, ya sea industrial, comercial o de servicios en Uruguay?

LN: Sólo con la residencia legal ya lo puede hacer. No se necesita residencia fiscal. Si por ejemplo, una persona no cuenta con los U$S 380.000 y abre una empresa y le da trabajo a 15 personas en relación de dependencia, puede luego solicitar la residencia fiscal.

P: ¿Creció mucho el número de ciudadanos Argentinos que consultan para obtener la residencia?.

LN: Creció notablemente desde el inicio de la cuarentena. Especialmente luego que el actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, difundiera las nuevas normas más flexibles a través de medios de comunicación argentinos.

P: Como se recomienda iniciar las consultas para los argentinos interesados en invertir dinero en Uruguay y analizar una eventual residencia?.

LN: Lo recomendable es asesorarse legalmente en los estudios legales integrales especializados; donde intervienen abogados, contadores y escribanos.