Inocencia fiscal y dólares del colchón: la Argentina encabeza el ranking global de ahorros fuera del sistema financiero

Según estimaciones del FMI, los argentinos mantienen más de u$s250.000 millones fuera de bancos y entidades financieras, una cifra equivalente al 40% del PBI.

La Argentina ocupa un lugar singular dentro del sistema financiero global. De acuerdo con estimaciones difundidas por e l Fondo Monetario Internacional (FMI), el país encabeza el ranking mundial de tenencia de dólares fuera del sistema financiero medidos por habitante, con un stock superior a los u$s250.000 millones entre efectivo, cajas de seguridad, ahorros no bancarizados y fondos que permanecen fuera de los circuitos formales.

La magnitud de esa cifra resulta significativa no solo por su volumen absoluto, sino también por su peso dentro de la economía argentina. Según los cálculos del organismo, representa cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción inusualmente elevada para estándares internacionales.

Si esos fondos se distribuyeran entre toda la población, equivaldrían a unos u$s5.400 por habitante, ubicando a la Argentina en el primer puesto del ranking global. Detrás aparecen países como Bélgica, con u$s4.100 por persona; Dinamarca, con u$s3.700; Países Bajos, con u$s2.900; Rusia, con u$s2.800; y Reino Unido, con u$s2.700.

Más atrás se encuentran economías desarrolladas como Alemania y Australia, ambas con u$s2.400 por habitante; Francia, con u$s2.200; España, con u$s2.100; Italia, Canadá y Austria, con alrededor de u$s2.000. En América Latina, Perú registra unos u$s1.000 por persona, mientras que México apenas alcanza los u$s500.

Para los economistas, el liderazgo argentino en este indicador no responde a un fenómeno coyuntural sino a una conducta arraigada durante décadas. La preferencia por el dólar como reserva de valor se consolidó a partir de sucesivas crisis económicas, procesos de alta inflación, fuertes devaluaciones, restricciones cambiarias y episodios traumáticos para los ahorristas, como el corralito y la pesificación compulsiva.

A ello se suma la persistente desconfianza hacia el sistema financiero local y la tendencia de muchos argentinos a resguardar sus ahorros fuera de los bancos. En paralelo, el elevado nivel de informalidad de la economía también contribuye a explicar la acumulación de divisas fuera de los canales tradicionales.

De qué se trata la ley de Inocencia Fiscal

En este contexto, el Gobierno nacional intenta avanzar con medidas destinadas a captar parte de esos recursos e incorporarlos al circuito formal. La principal apuesta oficial gira en torno a la denominada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes poseen fondos no declarados y desean utilizarlos dentro de la economía sin enfrentar contingencias tributarias vinculadas al pasado.

La normativa comenzó a regir este año, pero el oficialismo impulsa ahora una serie de modificaciones para ampliar su alcance. Entre los cambios propuestos se encuentra la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen simplificado, permitiendo que cualquier contribuyente residente en la Argentina pueda adherir independientemente de su capacidad económica.

Además, el proyecto incorpora una nueva ventana de exteriorización de fondos que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027. Bajo este esquema, quienes ingresen dinero no declarado podrían regularizarlo sin costo por períodos anteriores y con mayores garantías respecto de eventuales cuestionamientos futuros.

ARCA1 Qué permite la Ley de Inocencia Fiscal Mariano Fuchila

La expectativa oficial es que una parte de esos más de u$s250.000 millones pueda canalizarse hacia inversiones productivas, consumo, crédito hipotecario, desarrollos inmobiliarios o instrumentos financieros locales. Para el Gobierno, la incorporación de una porción de esos recursos permitiría ampliar la oferta de financiamiento de la economía sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento externo.

El desafío, sin embargo, no es menor. Los analistas coinciden en que la decisión de los ahorristas dependerá no solo de los incentivos regulatorios sino también de la estabilidad macroeconómica, la evolución de la inflación, la confianza en las instituciones y la capacidad del Gobierno para sostener reglas de juego previsibles en el tiempo.