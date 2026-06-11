El dilema del Mundial: por qué una decisión perfecta y tardía es peor que una rápida con margen de error

En el fútbol de élite, así como en el mundo corporativo, la ventana de oportunidad es milimétrica. El timing define el valor y aprender a decidir a tiempo y recalcular bajo presión es el verdadero activo del alto rendimiento.

Durante el Mundial de Fútbol, que ya está comenzando, los ojos del planeta se posarán sobre la táctica, el despliegue físico y el talento técnico. Sin embargo, el verdadero campeonato se juega en un territorio invisible. Nos referimos a los milisegundos que tardan los futbolistas en procesar el entorno y elegir una opción.

En la velocidad del fútbol de selecciones actual, con despliegues atléticos cada vez más desarrollados, los espacios se redujeron a la nada y el tiempo pasó a ser el activo más caro. La dinámica de una Copa del Mundo nos abre una pregunta casi filosófica, pero con un impacto brutal en el rumbo de cualquier empresa o carrera profesional: ¿Decidir rápido es decidir bien?

En la teoría de las decisiones existe un concepto nuclear conocido como la paradoja del Speed-Accuracy Trade-off (el compromiso entre velocidad y precisión). En un escenario de laboratorio, querríamos tener todos los datos, analizar las variables y ejecutar la opción perfecta. Pero el mundo real no es un laboratorio; es un partido de fase de grupos o una definición por penales.

Pensemos en un delantero que recibe la pelota en el borde del área chica. Si espera a estar 100% seguro del movimiento del arquero y de la posición exacta de los defensores para ejecutar el remate "perfecto", lo más probable es que le quiten el balón antes de patear. Aquí se revela la gran regla de oro de la disciplina. Es preferible tomar una decisión razonablemente buena a tiempo, que una decisión perfecta cuando la oportunidad ya pasó.

El timing define el valor

En la alta competencia, la perfección tardía es, por definición, un error. Una resolución impecable ejecutada fuera de tiempo tiene exactamente el mismo valor que una mala decisión, o sea cero. En el mercado corporativo la física es idéntica; la empresa que tarda un año en lanzar el producto perfecto es devorada por la que capturó la ventana de oportunidad y lanzó una versión competitiva en tres meses. El valor no reside en la pureza de la idea, sino en la oportunidad de su ejecución.

Este dilema excede los botines de los jugadores y se traslada, de manera aún más estratégica, a los directores técnicos en el banco de suplentes. Un entrenador diseña un plan de partido milimétrico durante los meses y días previos: analiza estadísticas mediante Ciencia de Datos, posicionamiento y videos del rival. Pero a los diez minutos del debut mundialista, una expulsión inesperada o un gol en contra cambian el mapa por completo. El plan original está muerto y nuevamente hay que decidir rápido.

Acá es donde el liderazgo tradicional falla por aferrarse al libreto, y donde los grandes estrategas aplican de forma intuitiva la estadística bayesiana y el pensamiento de opciones reales. La salud de un proceso decisorio no consiste en mantener una fidelidad ciega a una estrategia que está naufragando, sino en la capacidad de actualizar nuestras certezas a medida que llega nueva información y en "comprar flexibilidad".

El técnico que avanza en la Copa no es el que tenía el mejor pizarrón inicial, sino el que plantea la decisión por etapas. Si el rival adelanta sus líneas, el DT no cambia los once jugadores de golpe; realiza una modificación sutil (compra una "opción" de cambio) para testear la respuesta del entorno antes de comprometer todo su esquema. Tiene la flexibilidad cognitiva para repensar, redecidir y adaptar sus piezas sobre la marcha, asumiendo que el entorno es dinámico y que el rival también juega (Teoría de Juegos).

Pasar del líder intuitivo o "heroico" a un Arquitecto de Decisiones —alguien que entiende que el proceso de resolución es un activo fundamental que se entrena y se audita— es la última frontera de la gestión moderna. No se trata de eliminar el error humano por completo, sino de diseñar un sistema operativo mental que nos permita decidir con método bajo presión, tolerar la incertidumbre y comprar flexibilidad estratégica cuando el tablero se mueve todos los días.

Tanto en el área chica de una final del mundo como en la mesa de un directorio corporativo, la diferencia entre el éxito y el fracaso es, simplemente, una fracción de segundo de criterio bien entrenado.

Coordinador académico del Programa de Behavioural Business y Profesor de la Maestría en Ciencia del Comportamiento de Universidad de San Andrés (UdeSA)