Vaca Muerta: petroleras y sindicatos acordaron medidas seguridad y compra de helicóptero

“Se trata de un puntapié inicial de algo tan importante que venimos pregonando y empujando como es el tema de la seguridad, de la importancia de ese padre de familia, de esa madre de familia, de volver a su casa como corresponde”, dijo Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa,

Las actas fueron firmadas por Rucci, su secretario general adjunto, Ernesto Inal, y el secretario gremial, Daniel Andersch. En representación de las empresas adhirieron directivos de Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) y de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). También rubricaron las actas funcionarios de las Secretarías de Trabajo de Río Negro y Neuquén, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación (SRT).

vaca muerta.jpg Telam

Según pudo saber este medio, las medidas incluyen el trabajo conjunto con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, creada luego de la explosión de la planta refinadora de NOA, y el uso de una plataforma digital para capacitar trabajadores en seguridad.

La Comisión Mixta viene realizando relevamientos de las condiciones laborales en el campo y da intervención a las autoridades de aplicación y funcionamiento. A partir de ahora, las empresas se comprometieron a responder esos informes en menos de 15 días y a realizar un seguimiento de las observaciones con su personal técnico.

Otro de los acuerdos implica que todos los trabajadores de la Cuenta realicen obligatoriamente los cursos sobre las “Nueve Reglas que Salvan Vidas” a partir del 1 de junio. “Es muy importante que todos los compañeros la sepan, que estén interiorizados, que vean qué facultades inclusive tienen ellos para parar una maniobra si es necesario”, aseveró Rucci. El acta firmada establece que si el 1 de septiembre próximo un empleado no posee el curso hecho, no será habilitado para prestar tareas. Para concretar las capacitaciones se pondrá a disposición una plataforma digital.

El segundo acuerdo refiere a la adquisición de la reclamada aeronave para asistir en el menor tiempo a posibles víctimas, con los profesionales médicos adecuados. “Es un tema importantísimo que nos va a permitir tener una respuesta rápida ante un incidente, que en una industria compleja como la nuestra puede suceder, y así tener la posibilidad de llegar a tiempo a un centro asistencia”, agregó el gremialista. Todavía no está definido el “meet point” donde estará el helicóptero, accesible para todos los yacimientos.

Aunque los trabajos para mejorar la seguridad en Vaca Muerta no es un tema nuevo, estos acuerdo se cerraron tras la muerte a fines de abril pasado de un trabajador petrolero de Catriel y luego del incidente que sufrió 10 días atrás otro operario al que le tuvieron que amputar un brazo, lo que motivó un paro total del sector.

Rucci celebró la participación en los acuerdos de seis de las 20 empresas productoras y exhortó al resto a sumarse lo antes posible. “Después de un año y pico de estar trabajando, que no muestren interés, lo tomo como un desprecio a la vida de parte de las productoras que no han participado, que no se han interiorizado, y que a pesar de haber sido convocadas no han venido”, advirtió tras la rúbrica.

Marcelo Rucci Petroleros.jpg

“Lo tomo como un desprecio a la vida de los trabajadores, sus propios trabajadores, que hacen posible esta realidad de Vaca Muerta, en donde se produce cada vez más y se baten récords todos los días gracias al trabajo diario que hacen los compañeros”, añadió. En la reunión estuvieron YPF, Tecpetrol, Vista, Pan American Energy (PAE), Capex y Pluspetrol. El resto de las compañías habían pedido más tiempo para adherir.

“La que no participe en esto, que no le dé valor a la vida de los trabajadores, como corresponde, van a tener serios problemas con nosotros”, remarcó Rucci. “Esto no lo vamos a dejar pasar”, prosiguió. “Nos han pedido una semana más, que ya va a estar la implementación y que algunas se pueden acercar, pero quiero dejar bien en claro que la empresa que nos desprecie de la manera que lo han hecho, va a tener serios problemas con nosotros. Rápidamente vamos a tomar medidas de acción directa”. Fuentes del sector esperan que en los próximos días se sumen las restantes.

“Este es el puntapié inicial porque es muchísimo en lo que tenemos que mejorar. Creo que en nuestra industria venía sucediendo este flagelo de que ir apurado atrás de la producción, atrás de hacer las cosas con velocidad, que nos olvidábamos algo tan esencial como es la salud y la vida de los trabajadores”, concluyó el sindicalista.