Entre Ríos: el BID aprobó un crédito de u$s280 millones para obras viales

Será destinado a rutas provinciales, accesos urbanos y mejoras hidráulicas para fortalecer la conectividad regional.

El BID aprobó un préstamo para mejorar rutas y accesos urbanos en Entre Ríos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves un financiamiento de u$s280 millones para obras en rutas provinciales y accesos urbanos de Entre Ríos , con el objetivo de mejorar la conectividad regional, fortalecer el desarrollo productivo y facilitar el comercio.

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La operación fue autorizada por el Directorio Ejecutivo del organismo y se realizará bajo la modalidad de Obras Múltiples . El programa contempla trabajos de reconstrucción y rehabilitación integral en corredores viales estratégicos, además de intervenciones en circunvalaciones urbanas con alto tránsito de vehículos pesados.

Según informó el organismo, el proyecto también buscará mejorar las condiciones de circulación en la red vial local y fortalecer las capacidades de gestión del gobierno provincial en materia de infraestructura.

El plan de inversiones respaldado por el BID incluye obras de reconstrucción y rehabilitación de rutas provinciales consideradas clave para la conectividad de Entre Ríos . También prevé mejoras en accesos urbanos y tramos de alto movimiento logístico, especialmente aquellos utilizados por transporte pesado.

Además, el financiamiento contemplará intervenciones hidráulicas para mejorar el drenaje y reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones, uno de los puntos sensibles para la infraestructura vial en distintas zonas de la provincia.

La iniciativa forma parte de Conexión Sur, el programa regional del Grupo BID orientado a mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y promover el crecimiento sostenible en América del Sur. En ese marco, el organismo impulsa obras subnacionales para reforzar corredores estratégicos de integración regional.

“Esta operación refleja nuestro compromiso de impulsar una infraestructura más resiliente, eficiente, capaz de acompañar el desarrollo productivo de Entre Ríos y fortalecer la integración regional”, afirmó Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina.

“Mejorar las rutas no solo facilita el comercio y la logística, sino que también mejora la calidad de vida y el acceso a oportunidades para miles de personas”, agregó.

Gestión vial y condiciones del financiamiento

El proyecto también financiará la implementación de un Sistema de Gestión de Activos Viales y un Sistema de Gestión de Infraestructura, con el objetivo de avanzar hacia una administración de la red basada en datos, planificación de largo plazo y mayor eficiencia del gasto público.

Desde el organismo señalaron que estas herramientas permitirán mejorar la sostenibilidad de las inversiones y generar impactos duraderos en la gestión de la infraestructura vial provincial.

El crédito aprobado por el BID tendrá un plazo de amortización de 21 años y medio, un período de gracia de 9 años y una tasa de interés basada en SOFR.