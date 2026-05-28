Enrique Riquelme, el empresario que sueña con sacarle el lugar a Florentino Pérez y presidir el Real Madrid

Enrique Riquelme, de 37 años, lanzó este miércoles su candidatura oficial para ser el presidente del Real Madrid y sacarle el lugar a Florentino Pérez , histórico mandamás que lleva 23 temporadas en el cargo, que también se presentó para ir a por su octava etapa en el Madrid.

Para ser candidato en el club merengue no es tan sencillo. Hay que ser español, contar con más de 20 años de socio y disponer del aval económico exigido. Esta última es la que más controversias generó entre los hinchas por las declaraciones que soltó Florentino: “Enrique Riquelme pidió un préstamo con crédito a una tasa de interés del 54%. ¿Cómo puede alguien hacer eso?”, aseguró. Mientras que la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, no le otorgó la garantía para dárselo.

Por otro lado, Riquelme, antes de lanzar su candidatura oficial, ya confesó una de las cosas que van a tener mayor peso en cuanto a la hora de las elecciones: “Tenemos dos estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid” , afirmó. Además, explicitó que cada uno llegará para reforzar los lugares que más le hacen falta al once titular en el corto, mediano y largo plazo. Entre tantos nombres, ya se empieza a rumorear la posible llegada de Enzo Fernández a los Blancos, después de una temporada en el Chelsea que lo dejó sin títulos ni copas europeas para la campaña siguiente.

Embed - LEGADO Y FUTURO en Instagram: "El Real Madrid no se vende. Porque su mayor patrimonio no está en el césped ni en los balances. Está en sus socios. Presentamos un proyecto construido sobre diez compromisos claros: más club, más participación, más transparencia y una nueva forma de entender el futuro del Real Madrid sin perder su identidad. Primero el socio. Siempre. #LegadoYFuturo #ER2026 #RiquelmePresidente #RealMadrid"

Las políticas que impulsará Riquelme

Mientras que Florentino Pérez se centró en la política de que el futuro es lo que ya está en el club y en la cantidad de títulos que ganó, Riquelme fue a hablarle directamente al corazón del socio merengue: “Esta es la mayor transformación para y por el socio en la historia del Real Madrid. No se piensa en la privatización ni en vender el club. Es un proyecto para ellos, donde sea un lugar para la convivencia”.

“La Ciudad del Socio”: utilizará 45 de las más de 70 hectáreas libres que restan edificar en Valdebebas, la ciudad deportiva del club. Sumará 84 instalaciones nuevas para el uso de los socios y sus familias, entre ellas 11 canchas de fútbol, 41 de pádel y tenis, y 6 de básquet. Además, el proyecto también incluye un hotel con tarifas reducidas, y, en la misma cancha de básquet, se podrán realizar conciertos de hasta 15.000 personas, garantizando comodidad y pocas molestias para los vecinos En total, el costo sería de €280 millones.

Entre las medidas económicas prometió un 50% de descuento en la cuota de socio hasta que el equipo vuelva a ganar una Champions League, asegurando que el costo de esto será recortar gastos corporativos innecesarios. Anunció una nueva plaza de 10.000 abonos, para que la lista de espera sea transparente y pública, para terminar con los amiguismos, señalando que el principal revendedor de entradas es el propio club. Por último, se comprometió en modernizar y ampliar la capacidad a 20.000 personas del Estadio Alfredo Di Stéfano, en donde juega el equipo femenino.