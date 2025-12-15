Plazo fijo y tasas que rinden poco: así operan los principales bancos hoy, lunes 15 de diciembre 2025 + Seguir en









El porcentaje de ganancia se achica y así están los rendimientos en el primer día de la semana.

Las tasas del plazo fijo siguen sin superar el 30% y así operan los bancos.

El cierre del año encuentra a los pequeños ahorristas revisando números con la calculadora en mano. El plazo fijo, histórico refugio de perfiles conservadores, vuelve a quedar bajo la lupa en un contexto donde los intereses no entusiasman y la expectativa de ganancia real se mantiene acotada.

Durante las últimas semanas las entidades financieras ajustaron sus propuestas sin grandes sobresaltos. Las tasas se mueven dentro de un rango estrecho y reflejan una política monetaria que busca equilibrio más que seducción. Aun así, el plazo fijo conserva un atractivo para quienes priorizan previsibilidad.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 15 de diciembre Según la información oficial, los bancos de mayor peso en el sistema financiero mantienen esquemas similares para depósitos tradicionales a 30 días. Las Tasas Nominales Anuales muestran escasa dispersión, con variaciones que suelen depender del canal elegido y del perfil del cliente. Los porcentajes de los principales bancos del país este 15 de diciembre son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% ICBC : 24%

: 24% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Ciudad: 20,5%

