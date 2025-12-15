Cambios en las Fuerzas Armadas: el Gobierno designó nuevas autoridades en la cúpula militar + Seguir en









Los cambios fueron oficializados mediante cuatro decretos del Ministerio de Defensa publicados en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Carlos Presti.

Se publicaron varios decretos este lunes con designaciones en las Fuerzas Armadas.

El Gobierno avanzó con una renovación integral en la conducción de las Fuerzas Armadas, al oficializar la designación de las principales autoridades militares mediante cuatro decretos presidenciales publicados este lunes en el Boletín Oficial.

Las medidas quedaron establecidas a través de los decretos 885, 886, 887 y 888/2025, todos fechados el 12 de diciembre, y entraron en vigencia a partir de su publicación. Las normas cuentan con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y fueron dictadas tras la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.

Decreto 885/2025 fuerzas armadas Decreto 886/2025 fuerzas armadas Decreto 887/2025 fuerzas armadas Cambios en las Fuerzas Armadas: nuevas designaciones De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue designado como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que el general de brigada Héctor César Tornero asumirá como Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto.

En paralelo, el recambio alcanzó a las jefaturas de fuerza. El vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y el general de división Oscar Santiago Zarich quedó al frente del Estado Mayor General del Ejército, según lo establecen los decretos correspondientes.

Las designaciones se produjeron tras la asunción de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, y responden a las atribuciones que la Constitución Nacional, en su artículo 99, otorga al Presidente, así como a lo previsto en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554.

Con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial, los nombramientos quedaron formalmente registrados y pasaron a integrar el marco normativo vigente en materia de conducción y organización de las Fuerzas Armadas.