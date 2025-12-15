Francia se opone al acuerdo Unión Europea-Mercosur y pone piedras en el camino hacia su votación final

Los sindicatos agrícolas denuncian falta de protección con el pacto, por lo que los diputados del parlamento europeo buscan ejecutar un plan para ganarse su confianza.

Las chances de que se firme el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur el sábado en Brasil se redujeron, luego de que Francia reclamara el aplazamiento del voto de los países europeos previsto esta semana en Bruselas . En esa línea, su presidente, Emmanuel Macron , pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, atrasar el examen del acuerdo, previsto entre el martes y el viernes .

"A estas alturas, las cuentas no salen para proteger a los agricultores franceses . Las exigencias de Francia no se han cumplido", declaró París la noche del domingo sobre el mayor pacto comercial de la historia del bloque . Los sindicatos agrícolas prometen hasta 10.000 manifestantes el jueves, durante una reunión europea de jefes de Estado y Gobierno.

Paula Pinha, portavoz de la Comisión, declaró: "Esperamos contar con todas las condiciones para una firma el próximo fin de semana" .

"Es ahora o nunca" , insistió en esa línea una fuente de la comisión sobre el acuerdo, mientras que un diplomático europeo en condición de anonimato advirtió: "Si no hay un compromiso esta semana, nos arriesgamos a una grave crisis europea . Será un gran fracaso para la Comisión, para Alemania y para España".

Tanto estos dos países como los escandinavos buscan relanzar sus exportaciones en un marco de enfrentamiento entre la economía europea, la competencia china y los aranceles estadounidenses . Al solo requerir de una mayoría calificada, Francia no podrá bloquear el acuerdo con tanta facilidad.

El plan de los eurodiputados para ganar la confianza francesa

"Todos los franceses votarán en contra, también la mayoría de los polacos", anticipó un conocedor del parlamento. También se opondrán la izquierda radical y la extrema derecha, con lo cual "llegamos a 300 opositores" al tratado, sobre un total de 720 eurodiputados.

Para eso, los eurodiputados analizan medidas de "salvaguardia" para ganarse el voto francés al tranquilizar a los agricultores. De esa forma, la UE promete un "seguimiento reforzado" de los productos más sensibles, como carne de vacuno, avicultura, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar, con una intervención en caso de desestabilización del mercado.

Qué implica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur

Según detalló Lula Da Silva, presidente de Brasil, el acuerdo resalta por su magnitud económica. Es que, una vez concretado, el mismo abarcará 722 millones de habitantes y representará un PBI conjunto de u$s22 billones, lo que lo posicionaría como el "mayor acuerdo comercial del mundo".

El entendimiento entre el Mercosur y la UE avanza sobre un objetivo central: desarmar de manera gradual las barreras arancelarias y montar una amplia zona de libre comercio con reglas de origen claras, pensadas para que los beneficios queden dentro de ambos bloques. El texto también despliega un marco regulatorio que abarca servicios, propiedad intelectual, contratación pública, comercio sostenible, empresas estatales y los mecanismos para resolver controversias, un ítem clave para dar previsibilidad a largo plazo.

Así, el acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre el 90% del comercio bilateral, con plazos de desgravación más extensos que los que la UE concedió en tratados anteriores. Ese cronograma promete un impulso a las exportaciones agroindustriales, energéticas y mineras del Mercosur. Del otro lado del charco, además de obtener garantías de abastecimiento en alimentos, energía y minerales críticos, también buscan agilizar el ingreso de su producción industrial a Sudamérica y, al mismo tiempo, reposicionarse en un escenario global cada vez más competitivo frente a Estados Unidos y China.

Cálculos de fuentes europeas estimaron que el viejo continente puede llegar a sumar cerca de u$s10.000 millones en exportaciones adicionales cada año, mientras que las ventas europeas crecerían en casi u$s60.000 millones.