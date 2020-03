Suspendieron el Travel Sale por impacto económico del coronavirus en el turismo mundial

La iniciativa "busca potenciar las mejores oportunidades para viajar a nivel nacional e internacional, comercializados por agencias de viajes , el mayor canal minorista de ventas de viajes del país".

"Teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional actual se ha decidido posponer la sexta edición de Travel Sale que iba a tener lugar del 16 al 22 de marzo, priorizando el objetivo central de la acción que es que cada vez más agencias de viajes y turismo puedan participar poniendo a disposición de los posibles pasajeros las mejores opciones de viajes", se anunció oficialmente.

“La decisión la tomamos hoy, principalmente porque recibimos mensajes de varias agencias pidiendo posponer el evento”, dijo Martín Romano, Country Manager de Atrápalo y vocero de Travel Sale, en diálogo con ámbito.com. Entre los motivos explicó que se debe a la volatilidad económica que vive el mundo en las últimas semanas, lo cual afecta al sector del turismo: “Fue un poco por el efecto de las caídas de las bolsas, la crisis del petróleo, las devaluaciones que hubo en algunas monedas de la región y el coronavirus”.

Para el evento, todas las agencias que participan aportan dinero que luego se invierte en publicidad para lograr ampliar su difusión y atraer a un mayor número de viajeros, año tras año. Esto las obliga a ser sumamente precavidas en cada uno de los movimientos. Así como un paso en la dirección correcta puede significar mayor cantidad de ventas, un paso en falso puede derrumbar una buena oportunidad.

“A las agencias les parecía oportuno posponer porque entendían que no era el momento oportuno para sacarle el mejor provecho” en termino de ventas, señaló Romano, principalmente por la inversión que realizan los participantes. “Escuchamos a los agentes de viaje y entendimos que era lo mejor posponer y esperar a la semana que viene para que se aclare el panorama y definir una próxima fecha”, agregó.

En mayo de 2018, cuando tuvo lugar la primera gran devaluación de los últimos años, el evento recibió un fuerte impacto. “Ya pasamos por esa experiencia en 2018 y lógicamente no la pudimos prever. Eso hizo que la acción no tenga el efecto que esperábamos. Ahora entendiendo que hay un poco de turbulencia no queremos arriesgarnos”, expresó.

En cuanto a la definición sobre próxima fecha, Romano sostuvo que “la idea es que sea lo más pronto posible. La semana que viene probablemente la estemos definiendo”.